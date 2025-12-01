以巴衝突｜以軍就地槍決投降者　國安部長：恐怖分子該死

聯合國28日表示，以色列安全部隊前一日在約旦河西岸佔領區槍殺2名巴勒斯坦男子的事件，疑似為「草率處決」（summary execution）。巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，以色列安全部隊在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）向2名看似已投降的男子開火。
死者為激進組織指揮官
根據《路透社》報道，巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，2名男子離開建築物並掀起上衣，隨後躺在地上呈投降姿態。以軍隨後似乎指示他們返回建築物內，接著對他們開槍射擊。聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦對媒體表示，對以色列邊境警察在約旦河西岸佔領區傑寧公然殺害2名巴勒斯坦男子感到震驚，這又是一起明顯的草率處決案件。
以色列軍方與警方27日表示已針對槍擊事件展開調查，稱部隊向離開建築物的嫌疑人開火。巴勒斯坦激進組織伊斯蘭聖戰組織28日聲稱其中一名死者為該組織指揮官，另一人為戰士。43歲的阿薩薩（Mahmoud Asasa）的37歲弟弟尤瑟夫（Yousef）是2名死者之一，他表示這個行為太可怕，一個舉手投降的人可以被逮捕，但以如此殘暴的方式消滅他是非常錯誤的。
1月起持續攻擊約旦河西岸
槍擊事件發生時以軍正在突襲傑寧，前一日才在附近的圖巴斯市發動軍事行動。以色列部隊自今年1月起持續對約旦河西岸北部城市進行攻擊。以色列人權組織B'tselem的帕內斯（Shai Parnes）表示，所有人都看到他們對以軍沒有構成任何威脅，但士兵決定當場射殺他們，這是在鏡頭前的處決。
以色列軍方與警方在聯合聲明中表示，兩名男子是與「恐怖網絡」有關的通緝人員。以色列國家安全部長班格維爾（Itamar Ben-Gvir）公開支持涉案的軍警單位。班格維爾在槍擊事件後於X平台寫道，以色列戰士的行為完全符合對他們的期望，恐怖分子該死。
