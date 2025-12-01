以巴衝突｜以軍就地槍決投降者　國安部長：恐怖分子該死

聯合國28日表示，以色列安全部隊前一日在約旦河西岸佔領區槍殺2名巴勒斯坦男子的事件，疑似為「草率處決」（summary execution）。巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，以色列安全部隊在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）向2名看似已投降的男子開火。

死者為激進組織指揮官

根據《路透社》報道，巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，2名男子離開建築物並掀起上衣，隨後躺在地上呈投降姿態。以軍隨後似乎指示他們返回建築物內，接著對他們開槍射擊。聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦對媒體表示，對以色列邊境警察在約旦河西岸佔領區傑寧公然殺害2名巴勒斯坦男子感到震驚，這又是一起明顯的草率處決案件。