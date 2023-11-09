以巴衝突｜以軍攻入包圍加沙　稱擊斃哈馬斯武器製造部門主管

據以色列國防軍（IDF）8日聲明，其針對加沙市（Gaza City）龐大複雜的地下隧道網絡，所進行的轟炸與地面攻勢，擊斃了一名哈馬斯武器製造部門主管與數名哈馬斯戰士。

負責開發戰略武器和火箭炮

據《路透社》與《以色列時報》（The Times of Israel）報道，哈馬斯在加沙走廊的主要據點加沙市，目前已被以色列軍隊包圍。以軍稱，部隊已挺進加沙市的中心地帶，而哈馬斯則稱以軍在當地造成了嚴重損失。

據以軍在Telegram發出的聲明，在2次夜間襲擊中殲滅了哈馬斯「工業和武器」製造部門的主管阿布齊納（Mohsen Abu Zina），以及數名執行反坦克作戰或發射火箭炮的哈馬斯戰士。聲明指出，阿布齊納是哈馬斯武器開發領導人之一，也是開發戰略武器和火箭炮的專家。