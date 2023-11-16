以巴衝突｜以軍攻入希法醫院發現大量武器　哈馬斯否認指控（有片）

以色列國防軍（IDF）周三（15日）以哈馬斯將希法醫院變成指揮中心為由，對醫院特定範圍採取針對性行動。以軍聲稱在院內查獲哈瑪斯武裝份子使用的武器軍械，包括自動步槍、手榴彈、彈藥及防彈衣等。哈瑪斯反駁以軍聲明，稱其為「謊言」、「廉價宣傳」。

以色列軍方發言人Daniel Hagari表示，以軍15日上午進入西法醫院，持續搜索中，在醫院綜合大樓一棟建築物中搜出武器。在西法醫院發現的這些武器與先前在蘭蒂西醫院(Rantissi Hospital) 所發現的類似，證實醫院被恐怖組織用於恐怖行動，強調「這已直接違反國際法」。以軍又發放片段，指在希法醫院找到AK-47自動步槍、彈藥、手榴彈、防護背心等軍備，大部分是在醫院的磁力共振部門發現，指這些武器絕對不應該在醫院內出現，它們出現的唯一原因是哈馬斯將武器放在醫院。以軍強調：「以軍戰車帶著從以色列帶來的保溫箱、嬰兒食品及醫療用品，相關物資已抵達西法醫院，以方醫療團隊以及部分會說阿拉伯語的士兵都在現場，確保物資有分發給需要的人。」