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國際
2023-11-16 12:09:00

以巴衝突｜以軍攻入希法醫院發現大量武器　哈馬斯否認指控（有片）

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以軍攻入希法醫院發現大量武器，哈馬斯否認指控。（AP）

以軍攻入希法醫院發現大量武器，哈馬斯否認指控。（AP）

以色列國防軍（IDF周三（15日）以哈馬斯將希法醫院變成指揮中心為由，對醫院特定範圍採取針對性行動。以軍聲稱在院內查獲哈瑪斯武裝份子使用的武器軍械，包括自動步槍、手榴彈、彈藥及防彈衣等。哈瑪斯反駁以軍聲明，稱其為「謊言」、「廉價宣傳」。

以色列軍方發言人Daniel Hagari表示，以軍15日上午進入西法醫院，持續搜索中，在醫院綜合大樓一棟建築物中搜出武器。在西法醫院發現的這些武器與先前在蘭蒂西醫院(Rantissi Hospital) 所發現的類似，證實醫院被恐怖組織用於恐怖行動，強調「這已直接違反國際法」。以軍又發放片段，指在希法醫院找到AK-47自動步槍、彈藥、手榴彈、防護背心等軍備，大部分是在醫院的磁力共振部門發現，指這些武器絕對不應該在醫院內出現，它們出現的唯一原因是哈馬斯將武器放在醫院。以軍強調：「以軍戰車帶著從以色列帶來的保溫箱、嬰兒食品及醫療用品，相關物資已抵達西法醫院，以方醫療團隊以及部分會說阿拉伯語的士兵都在現場，確保物資有分發給需要的人。」

以軍又發放片段，指在希法醫院找到AK-47自動步槍、彈藥、手榴彈、防護背心等軍備。（X） 以軍又發放片段，指在希法醫院找到AK-47自動步槍、彈藥、手榴彈、防護背心等軍備。（X）

世衞：不能接受攻擊醫院　美國否認參與決定

對以軍說法，哈馬斯否認，並斥責以軍的說法是「謊言和廉價宣傳」，強調以色列企圖為破壞加薩醫療機構的種族滅絕罪行辯護。

美國早前表示，有情報顯示哈馬斯利用醫院作為指揮總部。對於這次以色列突襲希法醫院，白宮強調美方沒有參與決定。

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，攻擊醫院的行為絕對不能接受，指即使醫院被用作軍事用途，病人和醫護亦必須受保護。

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