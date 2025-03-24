以巴衝突｜以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死　包括哈馬斯政治局成員(有片)

以巴衝突，以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死，包括哈馬斯政治局成員。(X)

以色列軍方星期日晚空襲加沙南部城市汗尤尼斯的納賽爾醫院，巴勒斯坦醫護人員說，至少5人死亡，包括1名哈馬斯政治局成員。以軍表示，行動目標是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的關鍵武裝人員。哈馬斯傳媒報道，哈馬斯政治局成員巴爾胡姆在襲擊中喪生。

以軍證實發動攻擊，指目標是在醫院內活動的哈馬斯武裝份子，攻擊前進行全面情報工作，並使用精確武器。以軍又說，一個先前部署在黎巴嫩的裝甲師，正為加沙的地面行動做準備。