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國際
2025-03-24 09:43:00

以巴衝突｜以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死　包括哈馬斯政治局成員(有片)

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以巴衝突，以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死，包括哈馬斯政治局成員。(X)

以巴衝突，以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死，包括哈馬斯政治局成員。(X)

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以色列軍方星期日晚空襲加沙南部城市汗尤尼斯的納賽爾醫院，巴勒斯坦醫護人員說，至少5人死亡，包括1名哈馬斯政治局成員。以軍表示，行動目標是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的關鍵武裝人員。哈馬斯傳媒報道，哈馬斯政治局成員巴爾胡姆在襲擊中喪生。

以軍證實發動攻擊，指目標是在醫院內活動的哈馬斯武裝份子，攻擊前進行全面情報工作，並使用精確武器。以軍又說，一個先前部署在黎巴嫩的裝甲師，正為加沙的地面行動做準備。

以軍證實發動攻擊，指目標是在醫院內活動的哈馬斯武裝份子。(X)

以軍證實發動攻擊，指目標是在醫院內活動的哈馬斯武裝份子。(X)

戰事至今逾5萬人死亡

加沙衞生部門說，以色列空襲醫院的外科部門，並指自以巴新一輪衝突前年10月爆發以來，以色列在加沙的軍事行動已造成超過5萬人死亡，11萬多人受傷。以色列在上周第一階段停火結束後，隨即向加沙發動大規模空襲及有限度地面攻勢。

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