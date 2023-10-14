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國際
2023-10-14 12:38:00

以巴衝突｜以軍炮轟黎巴嫩誤中外媒　路透社攝影師喪生及6傷(有片)

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以軍發炮回應黎巴嫩誤中外媒，路透社攝影師遇襲喪生。(X)

以軍發炮回應黎巴嫩誤中外媒，路透社攝影師遇襲喪生。(X)

以巴衝突持續，一批外國傳媒在南部被以軍的炮彈波及，《路透社》(Reuters)一名黎巴嫩攝影師死亡，另外6名來自《路透社》、《半島電視台》(Al Jazeera) 和《法新社》(AFP)的記者受傷。

《路透社》發表聲明，證實黎巴嫩攝影師 Issam Abdallah在黎南喪生，對事件表示傷感，正與當地政府聯絡，尋求了解事件，並會支持死者家屬和員工。有受傷的《路透社》記者指，當時正拍攝由以色列方向發射的導彈，遇害的攝影師坐在一幅矮石牆上，期間被導彈擊中；他們乘坐的車輛其後亦被擊中起火。《半島電視台》指，當時採訪隊聯同其他外國傳媒，在商定容許採訪的區域工作，但仍然受到波及，必須追究事件責任。黎巴嫩總理米卡提和一名真主黨議員指責以色列所為。

警告：影片內容或會令人情緒不安

以色列：強調無意傷害傳媒或平民

以色列國防軍早前指，接壤黎巴嫩的邊境發生爆炸，圍牆輕微損毀，以軍發炮回應，並啟動可能有恐怖分子滲透到社區的警報。以色列駐聯合國大使對事件表示遺憾，會進行調查，又強調無意傷害履行職務的傳媒或平民，但在戰爭狀態下，任何事都可能發生。根據《保護記者委員會》(Committee to Protect Journalists)統計，節至13日為止，至少有10名記者命喪於以巴烽火下。

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