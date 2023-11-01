以巴衝突｜以軍炸加沙最大難民營釀最少50死　哈馬斯批大屠殺(有片)

以色列轟炸加沙境內最大難民營，造成最少50人死亡，聲稱成功破壞了哈馬斯的指揮中心，擊殺哈馬斯指揮官。哈馬斯否認，譴責以軍企圖掩飾罪行。多個阿拉伯國家譴責以色列襲擊難民營。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)發表聲明，再次強烈譴責衝突雙方殺害平民的行為。

加沙城附近的賈巴利亞難民營地面被以軍空襲炮彈，炸出最少4個大坑，多棟建築物嚴重受損。多幢建築物嚴重損毀。聯合國數據顯示，賈巴利亞難民營是加沙境內8個難民營中最大一個，有逾11萬人居住。民眾在瓦礫堆中挖掘，據報挖出最少47具遇難者遺體，逾150人受傷。

以軍指，行動擊潰了哈馬斯一個設在建築物下方的指揮中心，令周邊多棟建築受波及，一名在上月初突襲行動中擔任主要角色的哈馬斯指揮官被殺，又指責哈馬斯故意在民房下方建造設施，是利用加沙平民作為人肉盾牌，聲言被殺的哈馬斯指揮官不單是月初突襲以色列的幕後黑手，亦要為加沙民眾被屠殺負責。哈馬斯否認以軍的說法，譴責對方是要將針對平民的十惡不赦罪行合理化。哈馬斯表示，以軍空襲了最少6次，有20幢建築物被完全摧毀，形容以軍行動是大屠殺。