以巴衝突｜以軍炸慈善組織車隊7死 西方促徹查 內塔尼亞胡：非蓄意

慈善組織「世界中央廚房」運送救援物資的車隊，周一在加沙中部被炸彈擊中，造成7名工作人員死亡。(美聯社)

以巴衝突持續，以軍空襲加沙多個地點，慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）運送救援物資的車隊，周一在加沙中部被炸彈擊中，造成7名工作人員死亡，包括3名英國、1名澳洲、1名波蘭、1名美國及加拿大雙重國籍人員，及1名當地司機；以色列總理內塔亞胡承認襲擊是以軍發動，但聲稱並非蓄意針對加沙地帶的無辜民眾，形容是「戰爭中會發生的事情」，又稱會徹查及防止類似事件重演。以色列總統辦公室表示，總統赫爾佐格已致電「世界中央廚房」創辦人兼名廚安德烈斯，就事件道歉。

「世界中央廚房」指，今次運送物資行動事前已同以色列協調，在加沙中部城市代爾拜拉赫運送100噸糧食，但當車隊在貨倉完成卸貨，在離開駛經非衝突區時卻遭到以軍攻擊，譴責攻擊是針對慈善組織，不可原諒，宣布暫停在加沙的救援行動。聯合國表示，至今有196名人道救援人員在加沙喪生。

白宮：對事件感到憤怒

白宮發言人表示，總統拜登已與安德烈斯通電話，對遇害者表示深切哀悼，讚揚「世界中央廚房」為加沙人民和世界各地人民作出重大貢獻。國家安全委員會發言人柯比就指，華府對事件感到憤怒，期望以方進行調查並適當地追究責任。