以巴衝突｜以軍特工扮醫護平民闖醫院擊殺3巴人(有片)

以色列突擊部隊喬裝成巴勒斯坦平民星期二(30日)凌晨進入西岸城市傑寧一間醫院。網上流傳的閉路電視片段顯示，一批士兵持步槍在醫院走廊內行動，他們分別打扮成醫護人員，當中有人持急救包等，亦有人戴上頭巾扮成穆斯林女性。 以色列當局證實，突擊隊員在醫院內擊斃3名巴人男子

以色列證實，一組由十數名特種部隊人員組成的小組，20日進入醫指控其中一名27歲男子計劃發動襲擊，另外一對兄弟是伊斯蘭聖戰組織成員，3人一直匿藏在醫院，批評恐怖組織利用平民區及醫院作為庇護所及人盾。