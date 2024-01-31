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國際
2024-01-31 13:03:00

以巴衝突｜以軍特工扮醫護平民闖醫院擊殺3巴人(有片)

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以軍特工扮醫護平民闖醫院擊殺3巴人。(X)

以軍特工扮醫護平民闖醫院擊殺3巴人。(X)

以色列突擊部隊喬裝成巴勒斯坦平民星期二(30)凌晨進入西岸城市傑寧一間醫院。網上流傳的閉路電視片段顯示，一批士兵持步槍在醫院走廊內行動，他們分別打扮成醫護人員，當中有人持急救包等，亦有人戴上頭巾扮成穆斯林女性。 以色列當局證實，突擊隊員在醫院內擊斃3名巴人男子

以色列證實，一組由十數名特種部隊人員組成的小組，20日進入醫指控其中一名27歲男子計劃發動襲擊，另外一對兄弟是伊斯蘭聖戰組織成員，3人一直匿藏在醫院，批評恐怖組織利用平民區及醫院作為庇護所及人盾。

一批士兵持步槍在醫院走廊內行動，他們分別打扮成醫護人員，當中有人持急救包等，亦有人戴上頭巾扮成穆斯林女性。(X) 一批士兵持步槍在醫院走廊內行動，他們分別打扮成醫護人員，當中有人持急救包等，亦有人戴上頭巾扮成穆斯林女性。(X)

院方形容3人是被冷血地處決

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯證實，其中一人是組織成員，另外2人是伊斯蘭聖戰組織成員。其中一人因癱瘓而接受治療。涉事醫院Ibn Sina hospital表示，以軍人員進入病房，趁3名巴人男子睡覺時，用裝有滅聲器的槍直接向他們頭部開槍，期間沒有駁火，形容3人是被冷血地處決，是前所未有的暗殺事件。巴勒斯坦衞生部批評以色列在醫院內屠殺，令人髮指，要求聯合國確保醫療設施的安全。國際紅十字會對事件表示擔憂，強調根據國際人道法，醫院和病人在任何時候，都應受到尊重和保護。

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