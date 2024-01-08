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國際
2024-01-08 10:05:00

以巴衝突｜以軍猛轟加沙南部釀逾350人死傷　2名記者遭炸死(有片)

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以軍猛轟加沙南部釀逾350人死傷，2名記者遭炸死。(AP)

以軍猛轟加沙南部釀逾350人死傷，2名記者遭炸死。(AP)

以色列對加沙的軍事行動進入第四個月，以色列軍方星期日密集轟炸加沙南部城市，2名卡塔爾半島電視台記者死亡，另有1名記者受重傷。加沙衞生官員表示，過去24小時內，以色列的攻勢已造成111人死亡、250 人受傷。以軍否認以平民為目標，強調哈馬斯武裝分子故意混入平民之中。

巴勒斯坦傳媒報道，以色列軍方星期日密集轟炸加沙南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)和拉法(Rafah)多個地區，在過去24小時內，以色列的攻勢已造成111人死亡、250 人受傷。其中拉法空襲的死者包括2名卡塔爾半島電視台記者，另有1名記者受重傷。半島電視台發表聲明，譴責以色列針對新聞工作者的暴力行為嚴重侵犯新聞自由，呼籲聯合國、國際刑事法院和各國政府追究以色列政府的責任，並要求以色列停止針對新聞工作者的暴力行為。

布林肯促以方採取更多措施防止加沙平民傷亡

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在卡塔爾回應事件時，形容是一場難以想像的悲劇，對於太多無辜的巴勒斯坦人來說，情況也是一樣。布林肯表示稍後到訪以色列時，會要求以色列官員必須採取更多措施防止加沙平民傷亡，他強調，必須允許巴勒斯坦平民返回家園，不得使他們被迫離開加沙。

布林肯促以方採取更多措施防止加沙平民傷亡。(AP)

布林肯促以方採取更多措施防止加沙平民傷亡。(AP)

約旦河西岸發生多宗暴力事件

在約旦河西岸亦發生暴力事件。比杜檢查站有汽車衝撞以色列邊防警察，造成1名警察受傷，車上2名巴勒斯坦人隨即被擊斃，檢查站另一架汽車上13歲女童就被警方流彈擊中死亡。西岸城鎮傑寧以色列邊防警察亦遇到路邊炸彈襲擊，造成1人死亡、3人受傷，以軍空襲當地，造成7名巴勒斯坦人死亡。

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