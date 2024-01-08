以巴衝突｜以軍猛轟加沙南部釀逾350人死傷　2名記者遭炸死(有片)

以色列對加沙的軍事行動進入第四個月，以色列軍方星期日密集轟炸加沙南部城市，2名卡塔爾半島電視台記者死亡，另有1名記者受重傷。加沙衞生官員表示，過去24小時內，以色列的攻勢已造成111人死亡、250 人受傷。以軍否認以平民為目標，強調哈馬斯武裝分子故意混入平民之中。

巴勒斯坦傳媒報道，以色列軍方星期日密集轟炸加沙南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)和拉法(Rafah)多個地區，在過去24小時內，以色列的攻勢已造成111人死亡、250 人受傷。其中拉法空襲的死者包括2名卡塔爾半島電視台記者，另有1名記者受重傷。半島電視台發表聲明，譴責以色列針對新聞工作者的暴力行為嚴重侵犯新聞自由，呼籲聯合國、國際刑事法院和各國政府追究以色列政府的責任，並要求以色列停止針對新聞工作者的暴力行為。