以巴衝突｜以軍發布影片指控哈馬斯在醫院藏匿武器及地道(有片)

加沙醫院接連遭受以色列空襲，以色列軍方周一(13日)發布影片和照片，顯示據稱是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯存放在加沙一間兒童醫院地下室的武器，並指現場疑似有人質遭扣押。 以色列國防軍發言人Daniel Hagari表示，軍方在蘭蒂西醫院(Rantissi Hospital)的地下室發現一個指揮中心，內有哈馬斯分子存放的武器，包括手榴彈、自殺炸彈背心及其他爆炸品，「我們還發現哈馬斯在當地扣押人質的跡象，目前正在調查，但有情報可驗證此事」。蘭蒂西醫院是一間專門治療癌症病人的兒科醫院。

他還提供一段像在簡陋住處拍攝的影片，顯示一個小廚房及附近一條隧道，指該隧道通往哈馬斯高層海軍指揮官的寓所，「哈馬斯控制整個地區，並從這間醫院對以色列發動戰爭」。以色列軍方還發現一輛表面有彈痕的電單車，稱疑哈馬斯用它將人質載往加沙。

哈馬斯暫未回應 以色列裝甲車周一停在加沙主要醫院西法醫院(Al-Shifa Hospital)門外，該處仍有數以百計的病人等待撤離。以色列指控，哈馬斯利用醫院和其他民用設施藏匿指揮中心和武器陣地，並拿平民和醫院病人充當人肉盾牌。哈馬斯和加沙的醫院都否認將醫療設施作這種用途。哈馬斯沒有立即針對以軍這最新聲明發表評論。

聯合國呼籲停止對加沙醫院的攻擊，以色列表示容許病人和平民撤離。

Not only does a terrorist tunnel appear to lead from a Hamas terrorist's house to the Rantisi hospital, they are also right next to a school and a @UN building.



Hamas exploits the people of Gaza. https://t.co/KwmWZok54G pic.twitter.com/90CUiVr9Pi — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023