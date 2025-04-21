以巴衝突｜以軍續襲加沙殺90多人　內塔尼亞胡：別無選擇

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列「別無選擇」，只能繼續在加沙作戰。他聲稱，在摧毀哈馬斯、釋放人質並確保該地區不會對以色列構成威脅前，不會結束戰爭。
「人道主義區」受襲
根據《美聯社》，這位以色列總理重申了他的誓言，確保伊朗永遠不會獲得核武。他在以色列國內承受越來越大的壓力，不僅來自人質家屬及其支持者，還有質疑繼續戰爭的預備役和退役以色列士兵。內塔尼亞胡聲稱，哈馬斯拒絕了以色列關於釋放一半人質以延長停火的最新提議。
加沙衛生部19日表示，以色列對於加沙的襲擊在48小時內造成90多人死亡，當中有數人居住在收容數十萬流離失所者的馬瓦西（Muwasi）帳篷區。馬瓦西被以軍指定為「人道主義區」。另一方面，以色列軍方透過聲明表示，周末已擊斃40多名武裝分子。
禁止糧食和其他援助物資進入
過去6周以來，以色列封鎖加沙地帶，再次禁止糧食和其他援助物資進入。人道援助組織發出警告稱，隨着糧食庫存減少，數千名兒童面臨營養不良，多數人每天僅能吃一餐。
這場始於2023年10月的戰爭已造成超過5.1萬巴勒斯坦人喪命。雙邊的挫敗感日益加深，加沙罕見爆發了針對哈馬斯的公開抗議，以色列每周都出現抗議集會，敦促政府達成協議將所有人質帶回。哈馬斯目前仍扣押59名人質，其中24人據信還活著。
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