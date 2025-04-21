以巴衝突｜以軍續襲加沙殺90多人　內塔尼亞胡：別無選擇

4月19日，巴勒斯坦人一場葬禮上悼念因以軍空襲喪生的親人。（圖／美聯社）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列「別無選擇」，只能繼續在加沙作戰。他聲稱，在摧毀哈馬斯、釋放人質並確保該地區不會對以色列構成威脅前，不會結束戰爭。

「人道主義區」受襲

根據《美聯社》，這位以色列總理重申了他的誓言，確保伊朗永遠不會獲得核武。他在以色列國內承受越來越大的壓力，不僅來自人質家屬及其支持者，還有質疑繼續戰爭的預備役和退役以色列士兵。內塔尼亞胡聲稱，哈馬斯拒絕了以色列關於釋放一半人質以延長停火的最新提議。