熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-03 10:38:00

以巴衝突｜以軍聲稱已包圍加沙城　再有難民營遭轟炸(有片)

分享：
以軍聲稱已包圍加沙城，再有難民營遭轟炸。(AP)

以軍聲稱已包圍加沙城，再有難民營遭轟炸。(AP)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥快持續一個月，以色列繼續加強對加沙的攻勢，軍方宣布，位於加沙北部的加沙城、亦是武裝組織哈馬斯的核心，已經被以軍包圍。加沙北部賈巴利亞(Jabalia)難民營連續第三日遭以軍轟炸，中部的布賴傑難民營亦受到以軍襲擊，據報合共造成數十人死亡。

賈巴利亞難民營周四(2)繼續遭受以軍轟炸，是連續3日遇襲，巴勒斯傳媒報道，襲擊造成至少29人死亡，幾十人受傷此外，中部的布賴傑(Bureij)難民營亦受到以軍襲擊，至少15人死亡。雙方今輪衝突增至過萬人死亡，在加沙有超過9,000名巴勒斯坦人喪生，當中6,000多名死者是婦孺，2.2萬人受傷。

以軍稱與哈馬斯近距交戰 內塔尼亞胡：最激烈階段

以色列地面部隊深入加沙，以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，位於加沙北部的加沙城、亦是武裝組織哈馬斯的核心，已經被以軍包圍。以軍並與哈馬斯近距離交戰，目前工程兵正在努力消除城內的地下設施、爆炸物及其他威脅。以色列總理內塔尼亞胡早前表示，以軍已經通過加沙城的郊區，正繼續向前推進，形容行動取得進展，現時處於最激烈階段。

以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，位於加沙北部的加沙城、亦是武裝組織哈馬斯的核心，已經被以軍包圍。(AP) 中部的布賴傑(Bureij)難民營亦受到以軍襲擊，至少15人死亡。(AP) 中部的布賴傑(Bureij)難民營亦受到以軍襲擊，至少15人死亡。(AP)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受