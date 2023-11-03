以巴衝突｜以軍聲稱已包圍加沙城　再有難民營遭轟炸(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥快持續一個月，以色列繼續加強對加沙的攻勢，軍方宣布，位於加沙北部的加沙城、亦是武裝組織哈馬斯的核心，已經被以軍包圍。加沙北部賈巴利亞(Jabalia)難民營連續第三日遭以軍轟炸，中部的布賴傑難民營亦受到以軍襲擊，據報合共造成數十人死亡。

賈巴利亞難民營周四(2日)繼續遭受以軍轟炸，是連續3日遇襲，巴勒斯坦傳媒報道，襲擊造成至少29人死亡，幾十人受傷。此外，中部的布賴傑(Bureij)難民營亦受到以軍襲擊，至少15人死亡。雙方今輪衝突增至過萬人死亡，在加沙有超過9,000名巴勒斯坦人喪生，當中6,000多名死者是婦孺，2.2萬人受傷。