以巴衝突｜以軍與哈馬斯同列聯合國「恥辱名單」　涉侵害兒童權利

7日，以色列大使埃爾丹透過社交媒體稱，聯合國將以色列國防軍列入傷害兒童的國家和組織「恥辱名單」，對此他表示強烈抗議。與此同時，哈馬斯也被列入該名單。
據以色列常駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）7日在社交媒體發文稱，他收到聯合國的正式通知，秘書長聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）決定將以色列國防軍列入傷害兒童的國家和組織「恥辱名單」。對此，他表示非常憤怒，稱這一決定是錯誤且可恥的，認為古特雷斯是出於對以色列的仇恨，在煽動和鼓勵恐怖主義。
提前向外界洩露訊息
綜合外媒及官媒《央視新聞》等報道，應安全理事會的要求，聯合國秘書長近日將發布一份年度報告，涉及世界各地約二十個衝突地區侵犯兒童權利的情況，以及這些侵權行為的責任人。以色列與哈馬斯將被列入這項「恥辱名單」。
這一報告計劃於18日公布，但以色列大使埃爾丹因為7日收到聯合國秘書長古特雷斯的辦公廳主任通知，得知以色列軍隊將被列入聯合國「恥辱名單」，因此提前向外界洩露其中訊息。
以揆：以軍是世上最有道德的軍隊
此前，埃爾丹曾因聯合國大會5月10日通過決議，要求安理會重新考慮讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，當眾用攜帶式的電動碎紙機，把聯合國憲章的封面攪碎以示強烈抗議。
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對此發表聲明稱，聯合國將以軍列入傷害衝突地區兒童的黑名單，是「支持哈馬斯的行動」，「只會將其自己拉入歷史的黑名單」。內塔尼亞胡辯稱「以軍是世界上最有道德的軍隊」，並表示「聯合國的任何決定都無法改變這一點」。
據法新社7日報道，哈馬斯當局公布的最新數據顯示，至少有36731名巴勒斯坦人喪生，絕大多數是平民，其中婦女和兒童的死亡比例相當高。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章