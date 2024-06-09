以巴衝突｜以軍與哈馬斯同列聯合國「恥辱名單」　涉侵害兒童權利

以色列常駐聯合國代表埃爾丹

7日，以色列大使埃爾丹透過社交媒體稱，聯合國將以色列國防軍列入傷害兒童的國家和組織「恥辱名單」，對此他表示強烈抗議。與此同時，哈馬斯也被列入該名單。 據以色列常駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）7日在社交媒體發文稱，他收到聯合國的正式通知，秘書長聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）決定將以色列國防軍列入傷害兒童的國家和組織「恥辱名單」。對此，他表示非常憤怒，稱這一決定是錯誤且可恥的，認為古特雷斯是出於對以色列的仇恨，在煽動和鼓勵恐怖主義。

提前向外界洩露訊息 綜合外媒及官媒《央視新聞》等報道，應安全理事會的要求，聯合國秘書長近日將發布一份年度報告，涉及世界各地約二十個衝突地區侵犯兒童權利的情況，以及這些侵權行為的責任人。以色列與哈馬斯將被列入這項「恥辱名單」。 這一報告計劃於18日公布，但以色列大使埃爾丹因為7日收到聯合國秘書長古特雷斯的辦公廳主任通知，得知以色列軍隊將被列入聯合國「恥辱名單」，因此提前向外界洩露其中訊息。

I received the official notification about the Secretary-General's decision to put the IDF on the "blacklist" of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 7, 2024