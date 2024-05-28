以巴衝突｜以軍襲拉法難民營釀45死 總理內塔尼亞胡：悲慘錯誤

以色列無視國際呼籲，進攻加沙南部拉法(Rafah)，周日空襲更擊中一個難民營，造成最少45人死亡，包括婦女和兒童，另有逾200人受傷，觸發國際強烈抗議。該難民營用來安置從加沙戰亂地區逃離的巴勒斯坦人，被視為安全的地方卻遭炮火擊中。以色列總理內塔尼亞胡聲稱，行動中擊殺兩名哈馬斯高層成員，並首度承認失誤，稱事件為「悲慘錯誤」(tragic error)，但堅持不會結束加沙的戰爭，直至目標完成。聯合國秘書長古特雷斯稱，「加沙無地方是安全的，此恐怖事件必須停止。」聯合國安理會將於周二舉行緊急會議商討。

以巴衝突｜歐盟外長商制裁以色列

法國總統馬克龍表示，對拉法難民營遭襲擊感憤怒，呼籲停火。德國形容焦屍圖片，包括兒童的，令人難以忍受。英國外相卡梅倫促請以方公開透明地調查今次空襲。美國傳媒稱，以軍周日的空襲未知是否已觸犯總統拜登的紅線。歐盟外長周一會面討論是否制裁以色列，若以方不執行國際法庭的命令。國際法庭上周五要求以色列立即停止其在拉法的軍事行動，進一步向以方施壓。分析認為，周日空襲的傷亡令內塔尼亞胡政府停戰的壓力加大。