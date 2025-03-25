以巴衝突｜以軍襲擊加沙納賽爾醫院　無國界醫生籲恢復停火和物資援助

加沙持續近兩個月的停火協議破裂，以色列軍方過去一周攻擊加沙多處，周日（23日）更向南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）發動襲擊，造成兩人死亡，多人受傷。無國界醫生呼籲以軍立即恢復停火及物資援助。

納賽爾醫院是加沙目前僅存仍能運作的最大所醫院，受襲後已嚴重損毀。一名無國界醫生護士事發時正在納賽爾醫院工作，她說：「我們與爆炸地點距離極近，隨時可能被擊中。我們的同事、醫護人員、病人及其照顧者皆極為懼怕。」