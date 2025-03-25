以巴衝突｜以軍襲擊加沙納賽爾醫院　無國界醫生籲恢復停火和物資援助

加沙持續近兩個月的停火協議破裂，以色列軍方過去一周攻擊加沙多處，周日（23日）更向南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）發動襲擊，造成兩人死亡，多人受傷。無國界醫生呼籲以軍立即恢復停火及物資援助。
納賽爾醫院是加沙目前僅存仍能運作的最大所醫院，受襲後已嚴重損毀。一名無國界醫生護士事發時正在納賽爾醫院工作，她說：「我們與爆炸地點距離極近，隨時可能被擊中。我們的同事、醫護人員、病人及其照顧者皆極為懼怕。」
醫療設施面臨物資短缺
納賽爾醫院和加沙其他醫療設施正面臨各項物資短缺，包括衞生用品、藥物和手術用品。最近的轟炸更導致病人大量湧入，無國界醫生的物資庫存消耗速度超出預期，封鎖措施令團隊無法補充抗生素、止痛藥、麻醉劑等必需品，難以應對傷病者需求。
此外，以色列當局同時切斷加沙的電力和燃料供應，令電泵、海水淡化廠等供水設施無法正常運作，許多人因此被迫飲用不安全食水。無國界醫生在當地治療很多因安全水源不足而衍生的三大疾病，分別是黃疸、腹瀉和疥瘡。在今年1月至本月，無國界醫生在加沙協助供應超過200萬公升潔淨食水，同時積極將氯氣、發電機、海水淡化設備等物資運入加沙。但礙於以色列當局的嚴格限制，物資經常被拒入境。
無國界醫生加沙緊急項目總管尼可雷（Claire Nicolet）說：「針對醫院的襲擊對員工和病人而言極為可怕。加沙醫療系統已岌岌可危，數周以來無任何物資能運入，我們不能容許醫療設施重回反覆受襲的境況。」無國界醫生再次呼籲立即恢復停火，並重新開放運入加沙民眾急需的重要援助物資和必需品。