以巴衝突｜以軍襲難民營學校致34死 6名聯合國人員喪生

加沙醫院官員稱，以色列連夜對加沙進行空襲，一所收容難民的聯合國學校以及兩棟房屋遭炸毁，至少34人死亡，其中包括19名婦女和兒童，以及6名聯合國工作人員。

據《美聯社》報道，加沙的醫院官員稱，位於努塞拉特難民營（Nuseirat refugee camp）的賈烏尼預備男校遭到襲擊，造成至少 14人死亡，其中包括兩名兒童和一名婦女。另外，近東救濟工程處（UNRWA）也證實，包括避難所責負人在內的6名聯合國工作人員喪生。加沙的學校擠滿了數以萬計的巴勒斯坦人，他們因以色列的進攻和疏散令而被迫離開家園流離失所。