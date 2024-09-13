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國際
2024-09-13 11:15:05

以巴衝突｜以軍襲難民營學校致34死　6名聯合國人員喪生

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以巴衝突｜以軍襲難民營學校致34死　6名聯合國人員喪生

加沙醫院官員稱，以色列連夜對加沙進行空襲，一所收容難民的聯合國學校以及兩棟房屋遭炸毁，至少34人死亡，其中包括19名婦女和兒童，以及6名聯合國工作人員。

據《美聯社》報道，加沙的醫院官員稱，位於努塞拉特難民營（Nuseirat refugee camp）的賈烏尼預備男校遭到襲擊，造成至少 14人死亡，其中包括兩名兒童和一名婦女。另外，近東救濟工程處（UNRWA）也證實，包括避難所責負人在內的6名聯合國工作人員喪生。加沙的學校擠滿了數以萬計的巴勒斯坦人，他們因以色列的進攻和疏散令而被迫離開家園流離失所。

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戰爭已致數萬人死亡

賈烏尼預備男校（al-Jaouni Preparatory Boys School）是聯合國巴勒斯坦機構 (UNWRA) 在加沙開設的眾多學校之一，在戰爭期間遭受多次襲擊。以色列經常轟炸學校，聲稱學校被哈馬斯武裝分子利用做為基地，並進行活動。

根據教育集群 (Education Cluster) 7月的一項調查顯示，加沙90%以上的校舍在空襲中遭到嚴重或部分損壞，一半以上收容難民的學校都已遭到轟炸。以巴戰爭現已進入第11個月，造成數萬人死亡，停火協商進度一再陷入停滯，雙方都指稱對方提出的要求不可接受。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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