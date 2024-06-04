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國際
2024-06-04 13:43:00

以巴衝突｜以軍證多4名人質死亡　其中3人去年曾拍片促營救

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以軍證多4名人質死亡，其中3人去年曾拍片促營救。(網上圖片)

以軍證多4名人質死亡，其中3人去年曾拍片促營救。(網上圖片)

以色列軍方宣布，去年107日被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯擄走的人質中再有4人確認死亡，其中3名年約80歲的人質，曾在去年12月哈馬斯發放的片段中促請以方營救，另外一名死者，為英以雙國籍人質。

以軍周一(3)表示，4人在去年10月哈馬斯武裝分子突襲以色列南部時被擄走，相信在數個月前，以軍向加沙南部汗尤尼斯採取軍事行動時已遇害，近期在行動中蒐集足夠情報後，確定他們已死亡，遺體仍然在哈馬斯手上。4名死者分別是51歲英以雙國籍的Nadav Popplewell80Chaim Peri80Yoram Metzger84Amiram Cooper哈馬斯曾在去年12月發佈一段Chaim PeriYoram MetzgerAmiram Cooper的影片，另外也在上月聲稱Nadav Popplewell在以軍空襲中受傷致死。

其中3名年約80歲的人質，曾在去年12月哈馬斯發放的片段中促請以方營救。(X)

其中3名年約80歲的人質，曾在去年12月哈馬斯發放的片段中促請以方營救。(X)

人質家屬組織呼籲以色列批准新停火方案

由人質家屬組成的組織發聲明表示：「每一個領導人都應該對4名人質的死亡進行深刻的反省」，指是時候結束這種犧牲及被忽視的循環，4人被挾持期間被殺是恥辱，呼籲以色列政府立即批准由美國總統拜登提出的新停火方案。以方估計哈馬斯手上仍有約80名在生人質，以及43具人質遺體。

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