以巴衝突｜以軍證多4名人質死亡　其中3人去年曾拍片促營救

以色列軍方宣布，去年10月7日被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯擄走的人質中再有4人確認死亡，其中3名年約80歲的人質，曾在去年12月哈馬斯發放的片段中促請以方營救，另外一名死者，為英以雙國籍人質。

以軍周一(3日)表示，4人在去年10月哈馬斯武裝分子突襲以色列南部時被擄走，相信在數個月前，以軍向加沙南部汗尤尼斯採取軍事行動時已遇害，近期在行動中蒐集足夠情報後，確定他們已死亡，遺體仍然在哈馬斯手上。4名死者分別是51歲英以雙國籍的Nadav Popplewell、80歲Chaim Peri、80歲Yoram Metzger和84歲Amiram Cooper。哈馬斯曾在去年12月發佈一段Chaim Peri、Yoram Metzger和Amiram Cooper的影片，另外也在上月聲稱Nadav Popplewell在以軍空襲中受傷致死。