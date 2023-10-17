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國際
2023-10-17 13:44:13

以巴衝突｜以軍追蹤加沙逾百萬部手機數據 製實時動態地圖監控居民撤離

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以巴衝突｜以軍空襲中受傷的加沙城居民被送到醫院接受治療。(美聯社)

以巴衝突｜以軍空襲中受傷的加沙城居民被送到醫院接受治療。(美聯社)

以色列發動地面攻擊前，限令加沙北部居民遷往南部，美國《紐約時報》報道，以軍透過追蹤手機數據，監控加沙逾百萬居民的撤離情況。

以巴衝突｜以軍即時評估加沙居民撤離

加沙北部人口約110萬，報道指，控制工作在以色列南部一處軍事基地進行。5名軍人在一間沒有窗戶的控制室裡盯著巨大電腦螢幕，上面顯示加沙北部的實時動態地圖。以色列主要利用從加沙居民100多萬部手機蒐集得來的數據建立這張地圖，讓軍方即時評估居民的撤離情況。

以色列國防軍連日發出電報，稱軍方很快會在加沙北部展開地面行動，以摧毀管治加沙的哈馬斯。

加沙局勢圖輯：

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以巴衝突｜加沙居民撤離情況如何？

以軍容許《紐時》記者查看這實時數據追蹤系統，向外界展現他們正盡力減少對平民的傷害。但以軍周一(16)再發動空襲，又導致數百名巴勒斯坦人死亡，包括在加沙南部。螢幕上，有些社區以紅、白色塊呈現，代表當地仍有大批居民，愈來愈多地方變成綠色和黃色，反映大多數居民已撤走。

負責監控的以軍准將穆哈表示：「這不是百分百完美的系統，但能提供做出決策所需的資訊。這些顏色表明了甚麼能做、甚麼不能做。」

由於政治領導人仍批准地面行動，以軍陷入停滯，至今仍集結在加沙邊境，密切觀察有多少平民離開北部，另一方面也為數十萬被徵召的後備軍提供訓練和裝備。

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