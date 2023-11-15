以巴衝突｜以軍進攻加沙希法醫院 哈馬斯批美方「開綠燈」

以巴衝突持續，以色列軍方宣布對加沙最大的希法醫院展開「精準及具針對性」行動，突襲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子，敦促對方盡快投降，強調目的絕非傷害平民。 以色列指控哈馬斯在院內設立軍事中心，稱已給予足夠時間讓哈馬斯停止活動。美國國家安全委員會早前說對以色列的結論表示支持，美方情報顯示希法醫院的地底設有哈馬斯的指揮部，並收藏了武器及扣押的人質。不過美方不支持對醫院進行空襲及其他軍事行動，正與第三方人道組織就醫院撤離平民的問題溝通。

哈馬斯否認內有指揮中心 哈馬斯否認有關指控，認為美方講法是為以軍攻入希法醫院「開綠燈」，導致院內更多平民受害，譴責以色列和美國總統拜登要負全責。哈馬斯亦批評聯合國對此沉默，未能保障巴人堅守土地的權利。 巴勒斯坦傳媒指以軍坦克已攻破醫院大樓，砲口亦對準醫院，但不確定以兵是否已進入醫院，而醫院一度有槍聲。外電引述在醫院的目擊者說，見到包圍醫院的以軍士兵衝入醫院，並施放煙霧彈，導致現場人士呼吸困難，醫院外圍亦有以軍坦克駐守。