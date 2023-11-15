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國際
2023-11-15 11:12:44

以巴衝突｜以軍進攻加沙希法醫院 哈馬斯批美方「開綠燈」

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以色列軍方宣布對加沙最大的希法醫院展開「精準及具針對性」行動。(資料圖片)

以色列軍方宣布對加沙最大的希法醫院展開「精準及具針對性」行動。(資料圖片)

以巴衝突持續，以色列軍方宣布對加沙最大的希法醫院展開「精準及具針對性」行動，突襲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子，敦促對方盡快投降，強調目的絕非傷害平民。

以色列指控哈馬斯在院內設立軍事中心，稱已給予足夠時間讓哈馬斯停止活動。美國國家安全委員會早前說對以色列的結論表示支持，美方情報顯示希法醫院的地底設有哈馬斯的指揮部，並收藏了武器及扣押的人質。不過美方不支持對醫院進行空襲及其他軍事行動，正與第三方人道組織就醫院撤離平民的問題溝通。

希法醫院斷電增至34死，拜登指醫院「必須受到保護」，圖為醫院新生兒，院方稱無法維持嬰兒保溫箱運作。(美聯社) 蘭蒂西醫院 哈馬斯 武器 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院的衛星圖片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網) 以巴衝突｜以軍發布加沙一間兒童醫院內部情況的影片。(互聯網)

哈馬斯否認內有指揮中心

哈馬斯否認有關指控，認為美方講法是為以軍攻入希法醫院「開綠燈」，導致院內更多平民受害，譴責以色列和美國總統拜登要負全責。哈馬斯亦批評聯合國對此沉默，未能保障巴人堅守土地的權利。

巴勒斯坦傳媒指以軍坦克已攻破醫院大樓，砲口亦對準醫院，但不確定以兵是否已進入醫院，而醫院一度有槍聲。外電引述在醫院的目擊者說，見到包圍醫院的以軍士兵衝入醫院，並施放煙霧彈，導致現場人士呼吸困難，醫院外圍亦有以軍坦克駐守。

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院方挖掘亂葬崗 200遺體

一名希法醫院的醫生早前稱收到以軍警告要求遠離窗戶和露台，他指持續有病人因停電及設備失靈而死亡，由於大量遺體積壓和腐爛，院方被迫挖掘亂葬崗埋葬200具遺體，部分屍體已開始腐爛，醫院充斥著屍臭味，甚至有野狗進入醫院啃食屍體。

埃及衛生部長稱，正與巴勒斯坦紅新月會協調將希法醫院的36名新生兒轉到埃及接受治療，並指配備保溫箱的救護車已在邊境等待。

以軍女人質死於空襲

另外，哈馬斯發放一名女人質要求以軍停止空襲的片段，但片段之後顯示相信是這名人質的遺體，哈馬斯指稱她死於以軍空襲。以軍之後證實死者是19歲女兵馬西亞諾。

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哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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