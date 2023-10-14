以巴衝突｜以軍遷離令限期延至本港今晚9時　數以萬計加沙民眾逃亡(有片)

以巴衝突發生一星期，死亡人數增至超過3200人。以色列向加沙北部民眾發出24小時遷離令，延後至本港時間今晚9時；同時開闢兩條安全通道，讓居民離開，聯合國指，以色列向加沙北部居民發出疏散令後，估計已有數以萬計居民逃亡到南方。

以色列軍方周五向加沙北部居民發出24小時疏散令，著令他們向南部撤離，不少巴勒斯坦人駕車或徒步離開，聯合國估計逃往南方的人數以萬計。與此同時，以軍繼續空襲加沙，哈馬斯指至少70人在逃離家園期間死亡，死者包括婦孺。以軍推進行動出動步兵和坦克進入加沙展開攻勢，同搜尋被哈馬斯挾持的人質，是以軍報復哈馬斯突襲後首度派兵進入加沙。