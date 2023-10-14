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國際
2023-10-14 18:15:00

以巴衝突｜以軍遷離令限期延至本港今晚9時　數以萬計加沙民眾逃亡(有片)

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以軍遷離令限期延至本港今晚9時，數以萬計加沙民眾逃亡。(AP)

以軍遷離令限期延至本港今晚9時，數以萬計加沙民眾逃亡。(AP)

以巴衝突發生一星期，死亡人數增至超過3200人。以色列向加沙北部民眾發出24小時遷離令，延後至本港時間今晚9時；同時開闢兩條安全通道，讓居民離開，聯合國指，以色列向加沙北部居民發出疏散令後，估計已有數以萬計居民逃亡到南方。

以色列軍方周五向加沙北部居民發出24小時疏散令，著令他們向南部撤離，不少巴勒斯坦人駕車或徒步離開，聯合國估計逃往南方的人數以萬計。與此同時，以軍繼續空襲加沙，哈馬斯指至少70人在逃離家園期間死亡，死者包括婦孺。以軍推進行動出動步兵和坦克進入加沙展開攻勢，同搜尋被哈馬斯挾持的人質，是以軍報復哈馬斯突襲後首度派兵進入加沙。

以軍開闢兩條安全通道讓加沙居民離開

聯合國估計有42.3萬人已於以軍發出警示前離開，但警告撤離行動是災難。有清真寺透過廣播，呼籲民眾留下，但死守的居民要面臨斷水斷電、缺乏醫療物資的人道危機。美國總統拜登表示，當務之急是要處理人道主義危機，美方正與以色列、埃及、約旦和其他阿拉伯國家合作。以軍其後將與遷離限期延後至本港時間今晚9時，並開闢兩條安全通道，讓加沙居民離開。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)形容，加沙的情況極度危險，認為要求過百萬人穿過人口稠密的戰區撤離，是沒有可能的事。他指，即使是戰爭也有規則，國際人道法和人權法必須得到尊重和維護，平民必須受到保護和永遠不會被當作人盾，所有在加沙的人質必須立即獲釋。

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