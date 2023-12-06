以巴衝突｜以軍：地面行動進入第三階段　網傳水淹哈馬斯地道片段（有片）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯戰鬥即將滿2個月，加沙已有逾1.6萬人死亡。以色列軍方表示，已包圍南部城市汗尤尼斯，地面行動進入第三階段。 以軍南方司令部指揮官芬克爾曼指，部隊已包圍汗尤尼斯並進入市中心，形容是以軍展開在加沙的地面行動以來，戰況最激烈的一天。以軍總參謀長哈萊維表示，地面行動已進入第三階段，以軍佔領哈馬斯在加沙北部的大部分據點後，正向加沙南部推進。他又為以軍攻擊民用設施辯護，稱是因為武裝組織將武器藏在屋內，供喬裝成平民的武裝分子使用。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織武裝派別「聖城旅」發布片段，稱在加沙南部城市汗尤尼斯街頭與以軍交火。哈馬斯武裝派系「卡桑旅」則表示，在汗尤尼斯多處與以軍衝突，摧毀或破壞了以軍24架軍車，並殺死或槍傷了8名以軍士兵。

水淹哈馬斯地道影片流傳 昨日有報道指，以軍在11月中旬，已經於加沙北部一個難民營附近，完成組裝最少5套大型泵水系統，每小時可以輸送數千立方米的水量。網上流傳以軍開始將海水注入哈馬斯地道的影片，另外有影片見地道有水湧入，有懷疑哈馬斯人員逃走。但影片未有交代拍攝時間及地點。