以巴衝突｜以軍：地面行動進入第三階段　網傳水淹哈馬斯地道片段（有片）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯戰鬥即將滿2個月，加沙已有逾1.6萬人死亡。以色列軍方表示，已包圍南部城市汗尤尼斯，地面行動進入第三階段。
以軍南方司令部指揮官芬克爾曼指，部隊已包圍汗尤尼斯並進入市中心，形容是以軍展開在加沙的地面行動以來，戰況最激烈的一天。以軍總參謀長哈萊維表示，地面行動已進入第三階段，以軍佔領哈馬斯在加沙北部的大部分據點後，正向加沙南部推進。他又為以軍攻擊民用設施辯護，稱是因為武裝組織將武器藏在屋內，供喬裝成平民的武裝分子使用。
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織武裝派別「聖城旅」發布片段，稱在加沙南部城市汗尤尼斯街頭與以軍交火。哈馬斯武裝派系「卡桑旅」則表示，在汗尤尼斯多處與以軍衝突，摧毀或破壞了以軍24架軍車，並殺死或槍傷了8名以軍士兵。
水淹哈馬斯地道影片流傳
昨日有報道指，以軍在11月中旬，已經於加沙北部一個難民營附近，完成組裝最少5套大型泵水系統，每小時可以輸送數千立方米的水量。網上流傳以軍開始將海水注入哈馬斯地道的影片，另外有影片見地道有水湧入，有懷疑哈馬斯人員逃走。但影片未有交代拍攝時間及地點。
Incoming reports stating that this could be the first video showing Hamas terrorists being flushed out of the tunnels below Gaza by Israelis pumping sea water into the tunnels.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2023
Can anyone confirm which language is being heard around 0:11 into the video? pic.twitter.com/Fk1e1AFyj4