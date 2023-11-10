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國際
2023-11-10 13:15:29

以巴衝突｜以軍11枚飛彈夜襲加沙醫院　幼稚園暗藏哈馬斯「地下要塞」入口

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以巴衝突｜以軍11枚飛彈夜襲加沙醫院　幼稚園暗藏哈馬斯「地下要塞」入口

以巴衝突不斷，加沙北部的印尼醫院附近，10日午夜遭逢飛彈狂襲。暗夜中爆出橘紅色火球，嚇得民眾急忙逃進醫院掩護。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報道，印尼醫院（Indonesian Hospital）院長卡魯特（Atef Kahlout）表示，醫院附近區域在10日午夜接連遭逢11枚飛彈攻擊並發生爆發，現場轟炸聲四起，導致醫院部分設施遭到摧毀。

醫院將在24小時內停擺

透過現場民眾拍攝畫面可見，爆炸發生之後，醫院大樓附近夜空中炸出好幾團橘紅色火光，嚇得在外紮營的民眾趕緊躲進醫院。卡魯特表示，空襲爆炸當時有大量彈片飛進醫院。由於缺乏燃料，預計醫院將在24小時內停擺。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）10月7日從加沙走廊越境突襲以色列，以色列先是密集空襲加沙，後來還派地面部隊大舉進攻，誓言殲滅哈馬斯。

以軍：已摧毀約130處地道入口

以軍近日打進加沙，清理哈馬斯武裝份子構築的地道。英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）記者隨以軍進入宛若「城下之城」的地道系統，發現至少17處哈瑪斯建造的防禦工事，入口之一甚至設在幼稚園後面。以軍宣稱，10月7日以來摧毀的哈馬斯地道入口約有130處。

50多歲的旅長艾巴茲（Ivri Elbaz）形容，哈馬斯開鑿的地道有如「城下之城」（city beneath a city）：「哈瑪斯恐怖分子會像地鼠一樣跳出來開槍，然後鑽回地道逃走。我們的任務是攻擊他們，阻除他們朝平民開槍發射飛彈。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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