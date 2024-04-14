以巴衝突｜伊朗宣布對以色列軍事報復已結束　警告美國勿干涉

伊朗在當地時間13日從境內領土，向以色列發動無人機與導彈攻擊。伊朗方面表示，針對駐敘利亞大使館遇襲的報復行動已結束，並警告美國勿介入，否則駐紮在中東的美軍將遭受打擊。
以軍：大部分在境外被攔截
據《路透社》報道，伊朗在當地時間13日晚間向以色列發射一系列導彈與自殺式無人機。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，伊朗共向以色列發射了200枚導彈和無人機，其中大部分在以色列境外被攔截，但仍導致一個軍事基地「基礎設施輕微損壞」。
以軍在14日凌晨4時許，修改了數小時前發出的避難建議，認為民眾現在不需要再準備避難，似乎表明伊朗無人機與導彈的威脅已結束。
伊朗：合法防禦
另據《華爾街日報》，伊朗駐聯合國代表團發布聲明稱：「伊朗的軍事行動是根據《聯合國憲章》第51條『合法防禦』所進行。此次行動是為了報復猶太復國主義政權襲擊我們在大馬士革大使館，導致多名軍事指揮官罹難的罪行。」。
聲明指：「目前此事已可被視為結束。不過，如果以色列政權再犯錯，伊朗的反應將會更加嚴厲。」伊朗強調這項軍事行動是伊朗與以色列流氓政權間的衝突，美國必須遠離。伊朗外交部也警告，若美國介入戰事的話，駐紮在中東地區的美軍「將遭受打擊」。
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