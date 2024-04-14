以巴衝突｜伊朗宣布對以色列軍事報復已結束　警告美國勿干涉

伊朗在當地時間13日從境內領土，向以色列發動無人機與導彈攻擊。伊朗方面表示，針對駐敘利亞大使館遇襲的報復行動已結束，並警告美國勿介入，否則駐紮在中東的美軍將遭受打擊。

以軍：大部分在境外被攔截

據《路透社》報道，伊朗在當地時間13日晚間向以色列發射一系列導彈與自殺式無人機。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，伊朗共向以色列發射了200枚導彈和無人機，其中大部分在以色列境外被攔截，但仍導致一個軍事基地「基礎設施輕微損壞」。