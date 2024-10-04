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國際
2024-10-04 13:15:02

以巴衝突｜伊朗襲以飛彈全數被攔截　誤墮巴勒斯坦砸死1人

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以巴衝突｜伊朗襲以飛彈全數被攔截　誤墮巴勒斯坦砸死1人

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伊朗1日朝以色列發射逾180枚飛彈，但以色列鐵穹防禦系統發揮功效，境內無人死亡。而唯一的死亡個案，是在巴勒斯坦約旦河西岸的耶利哥（Jericho），一名男子遭掉落的飛彈砸死，驚悚畫面如今曝光。

鐵穹防禦系統發揮功效

據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，37歲的加薩工人阿薩利 （Sameh al-Asali）是德黑蘭發動大規模飛彈攻擊事件中唯一的罹難者 。

耶利哥省長哈馬耶爾（Hussein Hamayel） 向《法新社》證實：「耶利哥的一名巴勒斯坦工人，被從天而降的飛彈擊中並身亡。」

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另有4名巴人受傷

驚悚畫面最近也在社交平台X曝光，畫面顯示阿薩利2日晚間走在街道上，正當他走過路燈，頭上突然出現一道長條黑影，他毫無察覺，也完全不知道此時死神已經來到頭上，接着轟的一聲狠砸在他身上，瞬間就沒了性命。

當地媒體報道稱，阿薩利是三個孩子的父親，他持有以色列當局核發的工作許可證，也是在約旦河西岸尋求庇護的數千名加沙勞工之一。耶利哥省長表示，阿薩利是伊朗這波飛彈攻擊唯一的罹難者，另外還有4名巴勒斯坦人被同一枚飛彈殘骸波及受傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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