以巴衝突｜伊朗襲以飛彈全數被攔截 誤墮巴勒斯坦砸死1人

伊朗1日朝以色列發射逾180枚飛彈，但以色列鐵穹防禦系統發揮功效，境內無人死亡。而唯一的死亡個案，是在巴勒斯坦約旦河西岸的耶利哥（Jericho），一名男子遭掉落的飛彈砸死，驚悚畫面如今曝光。

鐵穹防禦系統發揮功效

據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，37歲的加薩工人阿薩利 （Sameh al-Asali）是德黑蘭發動大規模飛彈攻擊事件中唯一的罹難者 。

耶利哥省長哈馬耶爾（Hussein Hamayel） 向《法新社》證實：「耶利哥的一名巴勒斯坦工人，被從天而降的飛彈擊中並身亡。」