以巴衝突｜停火協議生效 據報哈馬斯首日釋放3名女人質 內塔尼亞胡指以軍保留恢復作戰權利

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周三宣布達成停火協議，協議其後經以色列內閣全體會議通過。以總理辦公室周日(19日)宣布，以方已收到哈馬斯釋放人質名單，停火協議周日於本港時間下午5時15分起生效。據悉，哈馬斯在協議生效首日釋放3名女人質，換取以方釋放約100名巴人囚犯。 協議較原定遲了近3小時生效，以方早前指摘哈馬斯未有履行協議交出放人名單，所以押後停火，哈馬斯則指因為技術問題而延遲，雙方繼續磋商交換人質安排。以總理辦公室其後發表聲明宣布，「根據釋放人質計劃，加沙第一階段停火將於當地時間上午11時15分生效」。協議原定早上8時30分生效。

以軍趁協議生效前空襲加沙 協議生效前，以軍繼續對加沙恐怖分子據點發動攻擊，堅稱停火協議仍未生效，因哈馬斯仍未交出釋放人質名單。加沙當局表示，以軍最新空襲造成8死逾25傷。 最年輕人質僅2歲 其中，最年輕人質是剛過2歲生日的Kfir Bibas，他與父母以及現年4歲的兄長Ariel一同遭哈馬斯擄走，Kfir當時僅9個月大，他們一家據報在首階段釋放的33人名單上。根據協議，哈馬斯首日會釋放3名女人質，之後每隔7天會釋放數名人質。以色列將合共釋放近2,000名巴人囚犯以及被扣留的巴人。

內塔尼亞胡：以軍保留作戰權利 以色列總理內塔尼亞胡強調，首階段的42天只屬臨時停火，一旦第二階段談判破裂，以軍保留恢復作戰權利，這已得到美國總統拜登及候任總統特朗普同意並支持，屆時以軍將強力並以新方式作戰。特朗普表示，準備跟內塔尼亞胡會面，並要求他繼續做必須做的事。