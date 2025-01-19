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國際
2025-01-19 19:21:28

以巴衝突｜停火協議生效 據報哈馬斯首日釋放3名女人質 內塔尼亞胡指以軍保留恢復作戰權利

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以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。會上播放最年輕人質Kfir Bibas的影片。(美聯社)

以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。會上播放最年輕人質Kfir Bibas的影片。(美聯社)

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以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周三宣布達成停火協議，協議其後經以色列內閣全體會議通過。以總理辦公室周日(19)宣布，以方已收到哈馬斯釋放人質名單，停火協議周日於本港時間下午515分起生效。據悉，哈馬斯在協議生效首日釋放3名女人質，換取以方釋放約100名巴人囚犯。

協議較原定遲了近3小時生效，以方早前指摘哈馬斯未有履行協議交出放人名單，所以押後停火，哈馬斯則指因為技術問題而延遲，雙方繼續磋商交換人質安排。以總理辦公室其後發表聲明宣布，「根據釋放人質計劃，加沙第一階段停火將於當地時間上午1115分生效」。協議原定早上830分生效。

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以軍趁協議生效前空襲加沙

協議生效前，以軍繼續對加沙恐怖分子據點發動攻擊，堅稱停火協議仍未生效，因哈馬斯仍未交出釋放人質名單。加沙當局表示，以軍最新空襲造成8死逾25傷。

最年輕人質僅2歲

其中，最年輕人質是剛過2歲生日的Kfir Bibas，他與父母以及現年4歲的兄長Ariel一同遭哈馬斯擄走，Kfir當時僅9個月大，他們一家據報在首階段釋放的33人名單上。根據協議，哈馬斯首日會釋放3名女人質，之後每隔7天會釋放數名人質。以色列將合共釋放近2,000名巴人囚犯以及被扣留的巴人。

以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。(美聯社) 以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。(美聯社) 以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。會上播放現年4歲人質Ariel Bibas的影片，他是Kfir的兄長。(美聯社) 以色列特拉維夫周六有大批民眾集會，要求哈馬斯盡快釋放人質。(美聯社) 加沙中部周日有民眾上街，慶祝停火。(美聯社) 停火協議生效前，加沙周日仍遭受以軍攻擊。(美聯社)

內塔尼亞胡：以軍保留作戰權利

以色列總理內塔尼亞胡強調，首階段的42天只屬臨時停火，一旦第二階段談判破裂，以軍保留恢復作戰權利，這已得到美國總統拜登及候任總統特朗普同意並支持，屆時以軍將強力並以新方式作戰。特朗普表示，準備跟內塔尼亞胡會面，並要求他繼續做必須做的事。

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