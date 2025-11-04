以巴衝突｜停火期間以軍續擊殺巴人　累計236人死亡

儘管美國斡旋的以巴停火協議已生效，以色列軍隊仍在加沙地帶再度殺害了一名巴勒斯坦人，使停火期間死亡人數達236人。同時，哈馬斯已將三名以色列人質遺體透過紅十字國際委員會（ICRC）交還以色列。

《半島電視台》報道，當地醫護人員2日表示，一名巴勒斯坦男子在加薩舒賈耶社區遭以色列無人機攻擊身亡，該地區自早晨起以軍便持續進行建築拆除行動。以色列軍方聲稱該男子越過標示停火邊界的「黃線」並接近其部隊，但未提供證據。

總死亡人數達68,856人

根據加沙衛生部數據，自停火生效以來，以色列軍隊已造成至少236名巴勒斯坦人死亡、600人受傷。此外，停火期間從廢墟下找回502具巴勒斯坦人遺體，使以色列戰爭造成的總死亡人數達68,856人。