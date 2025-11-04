以巴衝突｜停火期間以軍續擊殺巴人　累計236人死亡

儘管美國斡旋的以巴停火協議已生效，以色列軍隊仍在加沙地帶再度殺害了一名巴勒斯坦人，使停火期間死亡人數達236人。同時，哈馬斯已將三名以色列人質遺體透過紅十字國際委員會（ICRC）交還以色列。
《半島電視台》報道，當地醫護人員2日表示，一名巴勒斯坦男子在加薩舒賈耶社區遭以色列無人機攻擊身亡，該地區自早晨起以軍便持續進行建築拆除行動。以色列軍方聲稱該男子越過標示停火邊界的「黃線」並接近其部隊，但未提供證據。
總死亡人數達68,856人
根據加沙衛生部數據，自停火生效以來，以色列軍隊已造成至少236名巴勒斯坦人死亡、600人受傷。此外，停火期間從廢墟下找回502具巴勒斯坦人遺體，使以色列戰爭造成的總死亡人數達68,856人。
以色列總理內塔尼亞胡辦公室已確認收到哈馬斯交還的三具人質遺體。這些遺體尚須進行檢驗，辨識過程可能需要兩天。根據協議，以色列現在必須歸還45具巴勒斯坦囚犯遺體，每具以色列人質遺體換回15具巴勒斯坦人遺體。
目前遺體的回收行動困難重重。搜索以色列人質遺體的工作仍在進行。專家和美國官員預計，尋找剩餘八具遺體的工作將更加複雜。
救援工作仍極其困難
此外，對加沙地帶的援助與救援工作仍極其困難。加沙醫院在經歷數月戰爭和封鎖後已不堪重負。世界衛生組織表示，超過16,500名需要特殊治療的患者仍被困在被圍困的加沙地帶。
聯合國最新數據顯示，截至9月，埃及接收了近4,000名巴勒斯坦撤離人員，阿聯酋接收了1,450人，卡達接收970人，土耳其接收437人。在歐洲，意大利接收了201名巴勒斯坦患者，數量已居於歐洲首位。但仍有數千人，包括3,800名兒童，等待緊急出國醫療救援。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章