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國際
2025-01-20 10:38:00

以巴衝突｜停火生效3名女人質獲釋返抵以色列(有片)

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以巴衝突，以哈停火生效，3名女人質獲釋返抵以色列。(X)

以巴衝突，以哈停火生效，3名女人質獲釋返抵以色列。(X)

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以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火協議生效後，首批3名被扣押在加沙的女人質，已返回以色列，以軍發放她們同母親擁抱的照片。以色列就釋放90名巴勒斯坦囚犯，全部為女性或未成年巴勒斯坦人。

3名女人質當地星期日下午，在大批哈馬斯成員護送下， 從加沙城登上紅十字會的汽車離開，以軍隨後護送她們到以色列的醫院接受檢查，並與家人團聚，人質情況穩定。當中包括1名擁有以色列及英國雙重國籍的28歲女子，其餘兩人分別2431歲。以軍發言人表示，在首階段停火協議，哈馬斯每星期會釋放34名人質，以交換巴人囚犯。

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哈馬斯：每釋放1名人質將有30名巴人獲釋

在被以色列佔領的約旦河西岸，大批巴勒斯坦人在監獄外等候。獲釋的合共90人其後乘坐巴士離開監獄，全部是女性或未成年巴人，涉及罪行包括掟石及企圖謀殺。哈馬斯指，每1名人質獲釋，以色列都會從監獄釋放30名巴人，星期六會再交換被扣押人員。哈馬斯的武裝派系卡桑旅說，他們會按照時間表交換人質，警告以色列如果違反停火協議，會令仍被扣押在加沙的人質面臨生命危險。另外，聯合國世界糧食計劃署表示，運載援助物資的貨車已開始進入加沙。

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