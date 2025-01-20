以巴衝突｜停火生效3名女人質獲釋返抵以色列(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火協議生效後，首批3名被扣押在加沙的女人質，已返回以色列，以軍發放她們同母親擁抱的照片。以色列就釋放90名巴勒斯坦囚犯，全部為女性或未成年巴勒斯坦人。

3名女人質當地星期日下午，在大批哈馬斯成員護送下， 從加沙城登上紅十字會的汽車離開，以軍隨後護送她們到以色列的醫院接受檢查，並與家人團聚，人質情況穩定。當中包括1名擁有以色列及英國雙重國籍的28歲女子，其餘兩人分別24及31歲。以軍發言人表示，在首階段停火協議，哈馬斯每星期會釋放3至4名人質，以交換巴人囚犯。