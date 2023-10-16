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國際
2023-10-16 14:16:00

以巴衝突｜傳本周訪問以　拜登：以色列佔領加沙是錯誤　哈馬斯必須消滅　

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傳拜登本周訪問以色列。拜登：以色列佔領加沙是錯誤。(AP)

傳拜登本周訪問以色列。拜登：以色列佔領加沙是錯誤。(AP)

有報道指，美國總統拜登可能短期內訪問以色列。拜登表示，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯必須被徹底消滅，並指，以色列佔領加沙將是一個錯誤。

拜登在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)60分鐘時事雜誌》節目訪問時稱，他認為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯必須被徹底消滅，但同時必須要有一條通往巴勒斯坦建國的道路。他認為，以色列佔領加沙將是一個錯誤；他給伊朗的訊息是不要越過邊界，不要使戰爭升級。他相信以色列在與巴勒斯坦的衝突中將按照戰爭規則行事，並補充說沒有必要部署美國軍隊。

以色列駐聯合國大使表示，以色列沒有興趣佔領加沙，但將採取一切必要措施消滅哈馬斯。以色列駐聯合國大使埃爾丹表示，以色列目前正為生存而戰，將採取必要措施，消滅哈馬斯的攻擊能力，又指以色列不想統治200萬巴勒斯坦人的生活，無意佔領或重新佔領加沙。

拜登：哈馬斯必須消滅。(網上圖片)

拜登：哈馬斯必須消滅。(網上圖片)

據指內塔尼亞胡邀拜登訪以

《路透社》(Reuters)有報道引述美國及以色列官員指，兩國正商討拜登可能本周稍後出訪以色列。報道指，以色列總理內塔尼亞胡上周六與拜登通電話時，發出訪問邀請，如果成行，除了展示美國支持以色列外，亦向伊朗及黎巴嫩真主黨發出信號，不要捲入新一輪以巴衝突。以色列總理辦公室拒絕置評。美國白宮國家安全委員會發言人說，沒有新的拜登外訪計劃公布。

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