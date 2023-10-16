以巴衝突｜傳本周訪問以　拜登：以色列佔領加沙是錯誤　哈馬斯必須消滅　

有報道指，美國總統拜登可能短期內訪問以色列。拜登表示，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯必須被徹底消滅，並指，以色列佔領加沙將是一個錯誤。

拜登在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)《60分鐘時事雜誌》節目訪問時稱，他認為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯必須被徹底消滅，但同時必須要有一條通往巴勒斯坦建國的道路。他認為，以色列佔領加沙將是一個錯誤；他給伊朗的訊息是不要越過邊界，不要使戰爭升級。他相信以色列在與巴勒斯坦的衝突中將按照戰爭規則行事，並補充說沒有必要部署美國軍隊。

以色列駐聯合國大使表示，以色列沒有興趣佔領加沙，但將採取一切必要措施消滅哈馬斯。以色列駐聯合國大使埃爾丹表示，以色列目前正為生存而戰，將採取必要措施，消滅哈馬斯的攻擊能力，又指以色列不想統治200萬巴勒斯坦人的生活，無意佔領或重新佔領加沙。