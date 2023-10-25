以巴衝突｜免重演伊拉克巷戰之痛 美國勸以色列勿大舉地面進攻加沙

以色列誓要剷除巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，大軍已集結加沙邊境，但一直按兵不動。美國傳媒稱，美國軍事官員正以「切身之痛」試圖引導以色列不要大舉地面進攻加沙打城市巷戰，以免像美軍在伊拉克戰爭(Iraq War)中陷入血腥的泥沼，挨家挨戶與武裝分子戰鬥。美國軍事顧問正建議以色列結合精準導彈攻擊和派出特種部隊有目標地突襲，以代替地面部隊全面開進加沙，避免危及人質和平民，以及令區內緊張局勢升級。

以巴衝突｜2004年費盧傑戰役死傷慘烈

美國有線新聞網絡(CNN)稱，前往以色列的美國軍事顧問為以軍提供不同作戰方法，也以美軍過往的作戰為借鑑，特別是2004年費盧傑(Fallujah)的戰鬥，那是伊拉克戰爭最慘烈的戰役。根據其他報道，該戰役在2004年初的首場戰鬥造成美軍38死、最少90傷，阿蓋達或伊拉克武裝分子則最少200人被殺。同年稍後第二場戰鬥，美軍有38死、275傷，敵方戰鬥分子則約1,000至1,500人死亡。平民死傷無明確數字但慘重。兩輪戰鬥成為美軍在伊戰中兩場最大巷戰。費盧傑亦幾乎摧毀，重建工程巨大。

CNN引述美國官員稱，拜登政府派到以色列的軍官包括海軍陸戰隊三星上將格林(James Glynn)，他曾是海軍陸戰隊特別行動司令，擁有在伊拉克打巷戰的豐富經驗，包括費盧傑戰役。有關官員又提到，美國認為以色列派大規模地面部隊進入加沙是思慮不周的做法，可能造成嚴重傷亡，以軍或須無了期進駐加沙。美軍顧問提出，可以參照美國領導的聯軍從極端組織「伊斯蘭國」(IS)奪回伊拉克城市摩蘇爾的戰術，那場戰役倚重特種部隊攻擊。IS像哈馬斯於摩蘇爾全市建有地道，並利用平民作人盾，而奪回該市的戰役亦較預期困難和消耗大。