以巴衝突｜免重演伊拉克巷戰之痛 美國勸以色列勿大舉地面進攻加沙

以色列誓要剷除巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，大軍已集結加沙邊境，但一直按兵不動。美國傳媒稱，美國軍事官員正以「切身之痛」試圖引導以色列不要大舉地面進攻加沙打城市巷戰，以免像美軍在伊拉克戰爭(Iraq War)中陷入血腥的泥沼，挨家挨戶與武裝分子戰鬥。美國軍事顧問正建議以色列結合精準導彈攻擊和派出特種部隊有目標地突襲，以代替地面部隊全面開進加沙，避免危及人質和平民，以及令區內緊張局勢升級。
以巴衝突｜2004年費盧傑戰役死傷慘烈
美國有線新聞網絡(CNN)稱，前往以色列的美國軍事顧問為以軍提供不同作戰方法，也以美軍過往的作戰為借鑑，特別是2004年費盧傑(Fallujah)的戰鬥，那是伊拉克戰爭最慘烈的戰役。根據其他報道，該戰役在2004年初的首場戰鬥造成美軍38死、最少90傷，阿蓋達或伊拉克武裝分子則最少200人被殺。同年稍後第二場戰鬥，美軍有38死、275傷，敵方戰鬥分子則約1,000至1,500人死亡。平民死傷無明確數字但慘重。兩輪戰鬥成為美軍在伊戰中兩場最大巷戰。費盧傑亦幾乎摧毀，重建工程巨大。
CNN引述美國官員稱，拜登政府派到以色列的軍官包括海軍陸戰隊三星上將格林(James Glynn)，他曾是海軍陸戰隊特別行動司令，擁有在伊拉克打巷戰的豐富經驗，包括費盧傑戰役。有關官員又提到，美國認為以色列派大規模地面部隊進入加沙是思慮不周的做法，可能造成嚴重傷亡，以軍或須無了期進駐加沙。美軍顧問提出，可以參照美國領導的聯軍從極端組織「伊斯蘭國」(IS)奪回伊拉克城市摩蘇爾的戰術，那場戰役倚重特種部隊攻擊。IS像哈馬斯於摩蘇爾全市建有地道，並利用平民作人盾，而奪回該市的戰役亦較預期困難和消耗大。
以巴衝突｜拜登勸內塔尼亞胡「理智行事」
官員又稱，拜登在近日與以色列總理內塔尼亞胡對話中稱，希望對方深思熟慮如何展開地面進攻，以及「離場」後路。消息人士稱，拜登尋求嘗試令內塔尼亞胡不要被感情影響理智。美國政府認為以色列決意全面地面進攻加沙，很大因素是以色列國內對哈馬斯的憤怒情緒高漲，內塔尼亞胡別無選擇。
以巴衝突｜2014年加沙最後一次地面戰 未能削弱哈馬斯
在2014年，內塔利亞胡最後一次派地面部隊進攻加沙，試圖削弱哈馬斯的勢力，惟失敗收場。雖然之後雙方在加沙的衝突未停，甚至局勢一度緊張，但以色列並未有再派兵進入加沙。報道引述以色列官員稱，美方不是叫以色列讓局勢降溫或克制不要越過紅線，只是提醒要顧及各方面，美國在費盧傑、摩蘇爾等城市有打巷戰的經濟，並與以色列分享。
另有西方消息人士向CNN稱，以色列正小心計劃地面攻擊，因任何出錯，將失去道德高地。加沙一間醫院上周遭轟炸造成近500人死亡，以色列雖提證據稱是巴勒斯坦聖戰組織的火箭炮誤射導致，但以色列已備受壓力，損害其因哈馬斯突襲造成1,400人死亡、逾220人被擄而反擊的出師之名。