以巴衝突｜內塔尼亞胡：進攻拉法日期已定　法約埃警告帶來危險後果

以色列總理內塔尼亞胡表示，已經定出向加沙南部拉法市採取地面攻勢的日子，他未有透露具體日期，但指將會發生。法國、埃及及約旦領袖發表聯合聲明，要求以色列不要對拉法市發動進攻，否則會帶來危險的後果。

內塔尼亞胡表示，向加沙最南端的拉法市派出地面部隊將會發生，並指這個日期已經確定，他強調，要戰勝加沙的哈馬斯武裝分子，以軍就需要進入拉法。他又指，已收到以色列與哈馬斯在開羅會談的詳細報告，會持續努力實現以方的目標，首先是釋放所有人質，並徹底戰勝哈馬斯。以色列反對派領袖拉皮德到訪華盛頓，與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會晤，指與哈馬斯達成釋放人質協議雖然面臨困難，但亦是可行，應該去做。