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國際
2023-10-31 16:25:00

以巴衝突｜兩子被擄為人質　母親將惡夢製作動畫盼如願團聚(有片)

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兩子被擄為人質，母親將惡夢製作動畫盼如願團聚。(X)

兩子被擄為人質，母親將惡夢製作動畫盼如願團聚。(X)

以色列國防軍確認加沙地帶哈馬斯人質名單人數為239人。以色列一名母親有2個兒子亦在其中，她邀請了以色列知名動畫製作人，將她的慘痛經歷，以及連日反覆出現的惡夢，製作成了動畫，由自己擔任旁白，講述兒子們遭綁的經過，不僅應對創傷，也希望讓世界知道。

綜合報道，以色列婦人Renana Gome的兩名分別16歲與12歲的兒子，在哈馬斯7日突襲當日，連同逾百人被脅持成為人質，事件成為母親的惡夢，她在經歷傷痛的同時，請來知名動畫製作人Yoni Goodman將這段慘痛經歷製作成動畫，將哈馬斯突襲以及其2名兒子被擄過程還原。動畫以7日早上6時半，紅色警報響起，飛彈攻擊尼爾奧茲集體社區，一對兄弟奮力擋住避難所的門不被打開，可惜還是被撞開了。Renana Gome說，最後聽到的是小兒子說：「別捉我，我還很小」。Renana Gome疾呼，沒有孩子應該成為討價還價的籌碼，加沙、烏克蘭、以色列與世界任何地方，都不應該有這種情況。

動畫將哈馬斯突襲以及其2名兒子被擄過程還原。(X) 動畫將哈馬斯突襲以及其2名兒子被擄過程還原。(X) 動畫將哈馬斯突襲以及其2名兒子被擄過程還原。(X) 母親盼望能像動畫一樣，有「一個值得期待的美好結局」。(X)

2獲釋人質稱曾聽見2個孩子的聲音

早前獲釋的2名以色列人質告訴Renana Gome，在囚禁期間有聽到這2個孩子的聲音，更令她確信孩子還活著。她因此請來Yoni Goodman製作這個動畫。動畫的最後，Renana Gome成功與孩子們團聚，她表示，她盼望能像動畫一樣，有「一個值得期待的美好結局」。當談及以色列對加沙擴大地面行動的感想時，Renana Gome表示，孩子們的安全才是政府的首要任務，相信當局正在努力，但是很困難。

動畫是由以色列動畫師Yoni Goodman導演和創作，他以動畫戰爭紀錄片《與巴席爾跳華爾滋》(Waltz with Bashir)而知名。

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