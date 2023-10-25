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國際
2023-10-25 14:28:00

以巴衝突｜加沙上空撒傳單　以軍籲巴人提供人質訊息換安全(有片)

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加沙上空撒傳單，以軍籲巴人提供人質訊息換安全。(X)

加沙上空撒傳單，以軍籲巴人提供人質訊息換安全。(X)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日突襲以色列南部時挾持了222名人質，至今有4名人質獲釋。以色列國防部隊在加沙地帶散發傳單，呼籲巴勒斯坦人向以色列方面提供有關被哈馬斯扣押的人質信息，以換取金錢和保護。

以色列國防軍飛機周二(24)在加沙上空散發傳單，傳單可在加沙各地街道找到，這是以色列為了確定人質下落所採取的新一個舉措。傳單以阿拉伯語寫上「如果你的意願是和平地生活，讓你的孩子有一個更美好的未來，請立即採取人道行動，分享有關你所在地區，被扣押人質的經核實和有價值信息，以色列軍方向你保證，將盡最大努力為你和你的家園提供安全保障，你還將獲得經濟回報。我們保證完全保密」。

哈馬斯7日突襲以色列南部時挾持了222名人質，至今有4名人質獲釋。(資料圖片)

哈馬斯7日突襲以色列南部時挾持了222名人質，至今有4名人質獲釋。(資料圖片)

以軍參謀長：已制定高質量進攻計劃

以軍報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以來，加沙累計有大約5,800人死亡，1.6萬人受傷。約旦河西岸就有95人死亡。以色列方面就有超過1,400人死亡。以軍參謀長哈勒維指，哈馬斯將為突襲以色列感到後悔，雖然他承認目前出於戰略考慮，已推遲地面進攻，但以軍為實現目標已制定高質量的進攻計劃，並做好演習準備。

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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