以巴衝突｜加沙人一天僅兩塊麵餅充飢 無國界醫生撤離 見加沙人追車心酸：為何要離開？

在以色列連日空襲及斷水斷電等封鎖下，加沙陷入人道危機。負責加沙難民救援的聯合國官員表示，一般加沙民眾現在一天只有兩塊麵餅可充飢，原料來自聯合國放在當地的庫存麵粉，因供水中斷，民眾無食水可飲用。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署加沙事務主任懷特(Thomas White)說，他最近數周遍訪加沙，眼見該處已成「死亡與毀滅之地」，所有地點都不安全，民眾擔心性命不保，也擔心未來養不活家人。聯合國正支援加沙各地共89間烘焙坊，希望為170萬人提供麵餅，但懷特說：「現在民眾需要的不只是麵餅，還需要水。」

巴勒斯坦人飲半 鹹水過活

聯合國中東地區副協調員哈斯汀(Lynn Hastings)表示，以色列對加沙的3條供水管中，只有一條仍在運作，「許多人靠著半鹹水或含鹽地下水過活，如果有的話」。同時，維持醫院、海水淡化廠、食品廠和其他關鍵服務運作所需的後援發電機，「隨著燃料用盡，正一個接一個逐漸停運」。懷特也指出其他問題，例如污水未經處理就排入海洋，「現實是燃料一用完，污水就會流到街上」。加沙的煮食用天然氣，原本透過私人企業從埃及輸入，現在也逐漸短缺。