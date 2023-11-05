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國際
2023-11-05 17:35:01

以巴衝突｜加沙人一天僅兩塊麵餅充飢 無國界醫生撤離 見加沙人追車心酸：為何要離開？

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加沙只有少數烘焙坊在聯合國支持下繼續供應麵餅。(美聯社)

加沙只有少數烘焙坊在聯合國支持下繼續供應麵餅。(美聯社)

在以色列連日空襲及斷水斷電等封鎖下，加沙陷入人道危機。負責加沙難民救援的聯合國官員表示，一般加沙民眾現在一天只有兩塊麵餅可充飢，原料來自聯合國放在當地的庫存麵粉，因供水中斷，民眾無食水可飲用。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署加沙事務主任懷特(Thomas White)說，他最近數周遍訪加沙，眼見該處已成「死亡與毀滅之地」，所有地點都不安全，民眾擔心性命不保，也擔心未來養不活家人。聯合國正支援加沙各地共89間烘焙坊，希望為170萬人提供麵餅，但懷特說：「現在民眾需要的不只是麵餅，還需要水。」

巴勒斯坦人飲半鹹水過活

聯合國中東地區副協調員哈斯汀(Lynn Hastings)表示，以色列對加沙的3條供水管中，只有一條仍在運作，「許多人靠著半鹹水或含鹽地下水過活，如果有的話」。同時，維持醫院、海水淡化廠、食品廠和其他關鍵服務運作所需的後援發電機，「隨著燃料用盡，正一個接一個逐漸停運」。懷特也指出其他問題，例如污水未經處理就排入海洋，「現實是燃料一用完，污水就會流到街上」。加沙的煮食用天然氣，原本透過私人企業從埃及輸入，現在也逐漸短缺。

以巴衝突圖輯：

因缺水，加沙民眾在海邊洗衣服。(美聯社) 因缺水，加沙民眾在海邊洗衣服。(美聯社) 因缺水，加沙民眾取海水用作清潔，甚至飲用。(美聯社) 因缺水，加沙民眾在海邊清潔。(美聯社) 加沙南部汗尤尼斯周六受到以軍空襲。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，民眾搜索受困瓦礫的人。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，民眾搜索受困瓦礫的人。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，民眾搜索受困瓦礫的人。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，一名婦人哭抱孩離開。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，一名男子救出傷者。(美聯社) 加沙Nusseirat難民營周六受以軍空襲，民眾搜索受困瓦礫的人。(美聯社)

無國界醫生：巴勒斯坦人慘況令人心碎

「無國界醫生」日籍職員白根麻衣子講述加沙人的慘況，衝突之初，她在加沙城北部避難，其後跟著其他職員撤離至加沙南部，於本月1日通過拉法邊界關卡進入埃及。她說，「空襲和導彈發射不分晝夜，大量民眾湧入避難所，衛生狀況持續惡化，飲用水及食物等物資不足」。

白根當時在聯合國的戶外帳蓬避難，期間只能靠吃罐頭、青菜、麵包果腹。儘管職員冒險採購，但物資逐漸短缺，「最後我們每天只能做一餐，然後分著吃」。她越過拉法邊界關卡時心情複雜，因為當地職員無法越過邊境，「當時看到許多徬徨的加沙民眾追著我們車輛說『讓我們上車』、『為甚麼就這樣離開了』，是令人心碎的回憶」。她批評「許多醫院及學校遭受空襲」，對許多人因而喪命氣憤不已，要求立即停止無差別攻擊，並保護醫療機構。

巴勒斯坦人處境絕望

懷特指出，聯合國救濟工作署的149處設施庇護了近60萬人，其中許多是學校，但署方已與加沙北部多處設施失聯。這些學校平均庇護約4,000名加沙人，但沒資源去維持基本的衛生條件，女性和小孩睡在教室裡，男人在戶外露宿，「情況是令人絕望」。

以色列周六持續轟炸加沙北部。(美聯社) 以軍在加沙發動地面攻擊。(美聯社) 以軍在加沙發動地面攻擊。(美聯社) 以軍在加沙發動地面攻擊。(美聯社) 以軍在加沙發動地面攻擊。(美聯社) 以軍進入加沙。(美聯社) 巴勒斯坦民眾為3名死者禱告。(美聯社) 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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