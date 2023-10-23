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國際
2023-10-23 21:45:21

以巴衝突｜加沙兒童戰火下飽受精神創傷 出現抽搐焦慮尿床及攻擊行為

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加沙一名兒童在空襲中獲救後送院治療。(美聯社)

加沙一名兒童在空襲中獲救後送院治療。(美聯社)

以色列逾兩周以來持續空襲加沙，英國《衛報》報道，炮火下面對死亡威脅，加沙部分兒童出現嚴重精神受創症狀。

加沙居民活在恐懼中

身處加沙的巴勒斯坦精神病學家希恩(Fadel Abu Heen)指出，戰爭對當地兒童的心理影響正逐漸浮現，部分人開始出現抽搐、尿床、恐懼、焦慮、攻擊行為等心理創傷症狀。希恩說，現在加沙居民有一種普遍的恐懼與驚慌，認為任何地方都不安全，其中兒童受影響最大，他們惶恐不安，與父母寸步不離。

部分兒童行為異常

希恩指，部分兒童會做出行為，表達他們內心的恐懼，雖然可能也需要立即接受治療，但他這樣宣洩總好過那些將恐懼和創傷藏在心裡的孩子。加沙220萬人口中約半數是兒童，自本月7日以巴新一輪衝突爆發以來，他們活在幾乎不間斷的以軍空襲中，許多人逃離家園後難以取得糧水補給，只能擠在聯合國於學校臨時建立的避難所過活。

加沙兒童慘況：

加沙4名兒童在廢墟中無助張望。(美聯社) 加沙一名兒童在空襲中受傷，獲熱心民眾抱到醫院搶救。(美聯社) 加沙民眾設法拯救受困瓦礫堆下的兒童。(美聯社) 加沙兒童在難民營取水。(美聯社) 加沙兒童逃離家園後棲身於帳篷。(美聯社) 加沙居民在瓦礫堆中救出一名受傷兒童。(美聯社) 加沙居民在瓦礫堆中救出受傷兒童。(美聯社) 加沙受傷兒童在醫院接受治療。(美聯社)

加沙兒童出現PTSD症狀

於加沙出生的15歲青少年，出生以來已經歷5次猛烈轟炸期間，包括200809年加沙衝突，2012年以軍執行的雲柱行動，2014年加沙衝突，20215月以巴衝突，以及現在由哈馬斯突襲以色列觸發的以巴新一輪衝突。早前幾輪衝突後進行的研究均顯示，加沙大多數兒童都表現出創傷後壓力症候群(PTSD)症狀。

以色列兒童也不好過

哈馬斯也持續向以色列發射火箭炮還擊，以色列兒科協會主席格拉斯曼(Zachi Grossman)指，自本月7日以來，以色列兒童亦表現出愈來愈多的心理創傷跡象，「我們看到兒童焦慮症狀的海嘯」。他說，到兒科醫院求診的兒童約有9成出現焦慮問題，情況是從未見過的，估計兒童這類精神問題會比以往持續更久。

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