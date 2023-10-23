以巴衝突｜加沙兒童戰火下飽受精神創傷 出現抽搐焦慮尿床及攻擊行為

以色列逾兩周以來持續空襲加沙，英國《衛報》報道，炮火下面對死亡威脅，加沙部分兒童出現嚴重精神受創症狀。

加沙居民活在恐懼中

身處加沙的巴勒斯坦精神病學家希恩(Fadel Abu Heen)指出，戰爭對當地兒童的心理影響正逐漸浮現，部分人開始出現抽搐、尿床、恐懼、焦慮、攻擊行為等心理創傷症狀。希恩說，現在加沙居民有一種普遍的恐懼與驚慌，認為任何地方都不安全，其中兒童受影響最大，他們惶恐不安，與父母寸步不離。

部分兒童行為異常

希恩指，部分兒童會做出行為，表達他們內心的恐懼，雖然可能也需要立即接受治療，但他這樣宣洩總好過那些將恐懼和創傷藏在心裡的孩子。加沙220萬人口中約半數是兒童，自本月7日以巴新一輪衝突爆發以來，他們活在幾乎不間斷的以軍空襲中，許多人逃離家園後難以取得糧水補給，只能擠在聯合國於學校臨時建立的避難所過活。