以巴衝突｜加沙南部恢復供水　美國代表團在以遭火箭炮襲擊

美國國會參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)正率領國會代表團訪問以色列，期間遭遇火箭襲擊，一行人被緊急安排到特拉維夫的避難所，並且公布照片。以色列已要求加沙北部110萬居民為了自身安全而撤離到南部，聲言會向加沙北部進行海陸空大規模攻擊的以軍仍未有行動，以色列能源部表示，已向加沙南部恢復供水，以推動平民往當地遷移。

以色列軍方表示，周日襲擊了約 250 個目標，包括哈馬斯的軍事總部、多個軍事觀察哨站及火箭發射點，大部分位於加沙走廊北部，並擊斃了一名哈馬斯指揮官。以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫的國防部總部，召開戰時內閣首次會議，強調以色列會摧毀哈馬斯，前線的以軍士兵已準備好隨時行動。以色列已要求加沙北部110萬居民為了自身安全而撤離到南部。以色列能源部表示，已向加沙南部恢復供水，以推動平民往當地遷移。



