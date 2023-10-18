以巴衝突｜加沙受襲醫院負責人：我們在這場戰爭全都是輸家

中東緊張局勢一夜間急速惡化。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯控制的加沙，一間醫院周二中彈爆炸，當局稱造成500人死亡，是以巴新一輪衝突中死傷最嚴重事故。哈馬斯斥是以色列空襲導致，以色列加以否認，反指是巴勒斯坦另一武裝聖戰組織從加沙發射火箭炮誤中該醫院。中東國家矛頭直指以色列，多地有民眾上街抗議。遇襲的是阿赫利阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)，除了接收傷患，那裡亦是逃避以軍空襲的避難所，因此事發時有不少婦孺在醫院內。網上片段所見，醫院中彈後火光熊熊。美聯社稱，從該醫院現場片段可見人體殘肢、毛氈和書包背囊散落地上。阿赫利阿拉伯醫院負責人Suhaila Tarazi向美聯社稱爆炸時不在醫院，但形容兒童殘肢散落醫院周圍，「從未看過這樣情況，也難以想像」，又說「我們在這場戰爭全都是輸家，必須結束。」她拒絕直接評論哈馬斯衛生部指500人死亡之說，「可能較此為多，也可能較此為少。太多殘肢，無人能確定死亡人數」。另一醫生向路透社稱，聽到巨大爆炸聲前剛完成手術，很多人突湧到外科部門呼喊求救，指醫院內很多人死亡和受傷，「我們救得一個得一個，太多人了超出醫護人員的負荷。」

以巴衝突｜哈馬斯斥屠殺 以軍指聖戰組織誤射 哈馬斯及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯指控醫院爆炸是以色列空襲造成，犯下戰爭及屠殺罪行。以色列軍方發言人昨早舉行記者會反駁，指以軍當時無向該區射彈，雷達亦探測到巴人武裝組織聖戰組織於傍晚約6時59分，從附近一個墓地發射連串火箭炮，其中一枚卻從半空掉落。發言人指，那枚炮彈擊中醫院外的停車場，若那是以方空襲導彈，將會產生一個大坑，爆炸是由誤射火箭炮的彈頭及其推進器燃料所產生。以軍又公開哈馬斯武裝分子的通話錄音，談論醫院爆炸，並稱相信是聖戰組織誤射，炮彈碎片似乎是來自聖戰組織的武器，非以色列。聖戰組織否認以軍的說法。