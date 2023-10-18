以巴衝突｜加沙受襲醫院負責人：我們在這場戰爭全都是輸家

中東緊張局勢一夜間急速惡化。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯控制的加沙，一間醫院周二中彈爆炸，當局稱造成500人死亡，是以巴新一輪衝突中死傷最嚴重事故。哈馬斯斥是以色列空襲導致，以色列加以否認，反指是巴勒斯坦另一武裝聖戰組織從加沙發射火箭炮誤中該醫院。中東國家矛頭直指以色列，多地有民眾上街抗議。遇襲的是阿赫利阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)，除了接收傷患，那裡亦是逃避以軍空襲的避難所，因此事發時有不少婦孺在醫院內。網上片段所見，醫院中彈後火光熊熊。美聯社稱，從該醫院現場片段可見人體殘肢、毛氈和書包背囊散落地上。阿赫利阿拉伯醫院負責人Suhaila Tarazi向美聯社稱爆炸時不在醫院，但形容兒童殘肢散落醫院周圍，「從未看過這樣情況，也難以想像」，又說「我們在這場戰爭全都是輸家，必須結束。」她拒絕直接評論哈馬斯衛生部指500人死亡之說，「可能較此為多，也可能較此為少。太多殘肢，無人能確定死亡人數」。另一醫生向路透社稱，聽到巨大爆炸聲前剛完成手術，很多人突湧到外科部門呼喊求救，指醫院內很多人死亡和受傷，「我們救得一個得一個，太多人了超出醫護人員的負荷。」
以巴衝突｜哈馬斯斥屠殺 以軍指聖戰組織誤射
哈馬斯及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯指控醫院爆炸是以色列空襲造成，犯下戰爭及屠殺罪行。以色列軍方發言人昨早舉行記者會反駁，指以軍當時無向該區射彈，雷達亦探測到巴人武裝組織聖戰組織於傍晚約6時59分，從附近一個墓地發射連串火箭炮，其中一枚卻從半空掉落。發言人指，那枚炮彈擊中醫院外的停車場，若那是以方空襲導彈，將會產生一個大坑，爆炸是由誤射火箭炮的彈頭及其推進器燃料所產生。以軍又公開哈馬斯武裝分子的通話錄音，談論醫院爆炸，並稱相信是聖戰組織誤射，炮彈碎片似乎是來自聖戰組織的武器，非以色列。聖戰組織否認以軍的說法。
以巴衝突｜中東風向轉 焦點從哈馬斯突襲以色列轉到加沙醫院爆炸
美國總統拜登在爆炸後抵達特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡會面，以示對以色列支持，他又暗示稱醫院爆炸是武裝分子所為，「根據我所見，這似乎是另一方所為，不是你」，但他同時指出外面很多人不確定爆炸的原因。他亦對事件深感悲傷和憤怒。拜登原定往約旦首都安曼，與約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西和巴人領袖阿巴斯舉行四方會談斡旋，惟爆炸發生後，約旦宣布取消有關會談。哈馬斯發言人讚揚約旦有關決定。阿聯酋、沙特阿拉伯和埃及等阿拉伯政府均譴責醫院遇襲，以方佔據的西岸、約旦和土耳其等地均有大批民眾上街抗議。有外媒稱，中東風向已轉，焦點從哈馬斯突襲以色列轉到加沙醫院爆炸。在北京，外交部稱對加沙醫院遭襲造成重大傷亡感到震驚，並予以強烈譴責，對罹難者表示哀悼；中方呼籲立即停火。