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國際
2024-10-25 12:13:00

以巴衝突｜加沙女童抬著受傷妹妹　赤腳走路2公里求醫(有片)

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以巴衝突，加沙女孩抬著受傷妹妹，赤腳走路2公里求醫。(X)

以巴衝突，加沙女孩抬著受傷妹妹，赤腳走路2公里求醫。(X)

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以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突已持續逾1年，加沙走廊在戰火下變得滿目瘡痍，各種令人心碎的畫面也不斷上演，近日，一名巴勒斯坦的戰地記者在前線，目睹一名女童抬著受傷的妹妹，赤腳步行2公里，只為了找到地方給妹妹治療，心酸畫面令網民心疼。

網上影片顯示，一名身穿紅衣、目測年約8歲的女童赤腳走在路上，她肩上還抬著年約45歲的妹妹，且左腿打著石膏。綜合報道，巴勒斯坦記者Alaa Hamouda周一(21)在加沙中部遇上這對姊妹，女童將受傷的妹妹抬在肩膀，赤腳走了1小時，為讓妹妹接受治療，當Alaa詢問女童為何背著妹妹時，她回答：「她被車撞了」，已走逾2公里，她說：「我好累，我已經揹著她1小時了，但她不能走路」，她又說：「我要帶她去Al-Bureij公園，那裡有醫護人員」。

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Alaa詢問女童為何背著妹妹時，她回答：「她被車撞了」。(X) Alaa決定用自己的車子將她們載到目的地。(X) 女童落車後，再次抱起妹妹離開。(X)

姊妹獲記者用車載到目的地

Alaa決定用自己的車子將她們載到目的地，女童落車後，再次抱起妹妹離開。Alaa事後在網上報道事件及片段，他表示，「我偶然看見她，對於她在烈日下獨自赤腳行走的情況感到遺憾，因此我幫助她，將她送到安置地點」。影片在網上傳播後，引起許多網民的討論，有部分網民對片中女童感到心疼不已，亦有部分網民質疑影片是宣傳技倆。

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