以巴衝突｜加沙女童抬著受傷妹妹　赤腳走路2公里求醫(有片)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突已持續逾1年，加沙走廊在戰火下變得滿目瘡痍，各種令人心碎的畫面也不斷上演，近日，一名巴勒斯坦的戰地記者在前線，目睹一名女童抬著受傷的妹妹，赤腳步行2公里，只為了找到地方給妹妹治療，心酸畫面令網民心疼。

網上影片顯示，一名身穿紅衣、目測年約8歲的女童赤腳走在路上，她肩上還抬著年約4、5歲的妹妹，且左腿打著石膏。綜合報道，巴勒斯坦記者Alaa Hamouda周一(21日)在加沙中部遇上這對姊妹，女童將受傷的妹妹抬在肩膀，赤腳走了1小時，為讓妹妹接受治療，當Alaa詢問女童為何背著妹妹時，她回答：「她被車撞了」，已走逾2公里，她說：「我好累，我已經揹著她1小時了，但她不能走路」，她又說：「我要帶她去Al-Bureij公園，那裡有醫護人員」。