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國際
2024-04-19 17:24:36

以巴衝突｜加沙婦緊抱5歲姪女遺體痛哭 路透社記者膺新聞攝影獎

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該相拍攝於去年10月17日，當時以巴新一輪衝突爆發第11天，在加沙南部汗尤尼斯，36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體，是喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly (路透社)

該相拍攝於去年10月17日，當時以巴新一輪衝突爆發第11天，在加沙南部汗尤尼斯，36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體，是喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly (路透社)

以巴衝突持續，2024「世界新聞攝影比賽」（WPP，簡稱「荷賽」）周四（18日）在荷蘭阿姆斯特丹舉行頒獎典禮，路透社巴勒斯坦裔攝影記者薩利姆（Mohammed Salem）憑藉拍攝一名巴人女子緊抱包着裹屍布的5歲姪女遺體，獲得年度最佳照片獎項。評審團讚揚該照片「以關懷和尊重創作，讓人以隱喻方式而又真實地瞥見難以想像損失」，深觸人心，是一幅影響深遠的照片。薩利姆希望獲獎能讓世界更關注戰爭對人類、尤其是兒童的影響。

該相拍攝於去年10月17日，當時以巴新一輪衝突爆發第11天，在加沙南部汗尤尼斯，36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體，是喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly (路透社) 2024「世界新聞攝影比賽」（WPP，簡稱「荷賽」）周四（18日）在荷蘭阿姆斯特丹舉行頒獎典禮 該相拍攝於去年10月17日，當時以巴新一輪衝突爆發第11天，在加沙南部汗尤尼斯，36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體，是喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly (路透社) 5歲姪女Saly (路透社)

該相拍攝於去年10月17日，當時以巴新一輪衝突爆發第11天，在加沙南部汗尤尼斯，36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體，是喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly，當時Maamar跟隨其他居民到納賽爾醫院殮房尋找失蹤親人，她在尋獲姪女後痛哭：「醫生讓我放手，但我讓他們把Saly留給我。」

拍下照片的39歲攝影師薩利姆是巴勒斯坦人，自2003年起為路透社工作，2010年也曾獲世界新聞攝影獎。他說：「這是一個強大而悲傷的時刻，概括了加沙地帶所發生的一切。人們很困惑，從一個地方跑到另一個地方，急切地想知道親人的命運，這個女人引起了我的注意，因為她抱着小女孩的屍體，不肯放手。」

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