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國際
2024-04-22 12:30:21

以巴衝突｜加沙孕婦命喪以軍襲擊 緊急剖腹接生女嬰 取名「勇氣」

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醫生緊急剖腹接生，救回女嬰性命。(路透社)

醫生緊急剖腹接生，救回女嬰性命。(路透社)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰事持續多時，戰爭的殘酷歷歷在目。巴勒斯坦衛生官員周日(21)表示，以色列深夜攻擊加沙南部城巿拉法兩間房屋，醫護人員及時從一名死亡的巴勒斯坦婦女的子宮中接生女嬰。以色列這次攻擊造成包括該名孕婦、她的丈夫和女兒在內，共19人喪生。死者包括另一個家庭裡的13名兒童。

以巴衝突｜烈士的嬰兒

孕婦沙卡尼(Sabreen Al-Sakani)遇襲時已懷孕30周。醫生薩拉瑪(Mohammed Salama)表示，緊急剖腹生產的女嬰重1.4公斤，健康狀況正逐步改善，目前情況穩定。她與另一名嬰兒被安置在拉法一間醫院的保溫箱裡，胸部位置貼上寫著「烈士沙卡尼的嬰兒」字樣的膠帶。

以巴衝突｜姊姊生前為女嬰取名「勇氣」

沙卡尼的年幼女兒馬拉克(Malak)與母親一同喪命。家屬表示，女孩生前曾想以羅赫(Rouh)為妹妹命名，這個字在阿拉伯文中意思是「勇氣」。

孕婦命喪以軍襲擊，醫生們緊急剖腹從子宮取出女嬰，再放於保溫箱照料。(路透社) 女嬰放置保溫箱照料。(路透社) 女嬰放置保溫箱照料，健康轉好。(路透社) 女嬰放置保溫箱照料，情況穩定。(路透社)

以巴衝突｜醫生慨嘆：女嬰一出生就成為孤兒

醫生薩拉瑪表示，女嬰會繼續留院34周，「然後我們會讓她出院，由阿姨或舅舅或祖父母照顧。最大悲劇在於，即使她活下來，但一出生就成為孤兒」。

巴勒斯坦官員指，另一個家庭阿布杜‧阿爾家(Abdel Aal family)13名兒童，以及兩名婦女也在這次襲擊中喪生。

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以軍發言人回應指，以軍針對軍事場地、發射陣地和武裝人員等加沙各種武裝分子目標，進行攻擊。

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