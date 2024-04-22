以巴衝突｜加沙孕婦命喪以軍襲擊 緊急剖腹接生女嬰 取名「勇氣」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰事持續多時，戰爭的殘酷歷歷在目。巴勒斯坦衛生官員周日(21日)表示，以色列深夜攻擊加沙南部城巿拉法兩間房屋，醫護人員及時從一名死亡的巴勒斯坦婦女的子宮中接生女嬰。以色列這次攻擊造成包括該名孕婦、她的丈夫和女兒在內，共19人喪生。死者包括另一個家庭裡的13名兒童。

以巴衝突｜烈士的嬰兒

孕婦沙卡尼(Sabreen Al-Sakani)遇襲時已懷孕30周。醫生薩拉瑪(Mohammed Salama)表示，緊急剖腹生產的女嬰重1.4公斤，健康狀況正逐步改善，目前情況穩定。她與另一名嬰兒被安置在拉法一間醫院的保溫箱裡，胸部位置貼上寫著「烈士沙卡尼的嬰兒」字樣的膠帶。