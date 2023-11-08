以巴衝突｜加沙居民持白旗撤離至南部　內塔尼亞胡：戰後將全面接管加沙安全責任(有片)

以巴新一輪衝突踏入第二個月，以軍表示，地面部隊正深入加沙城戰鬥，並破壞巴勒斯坦武裝組織哈馬斯所建的地堡下地道及設施，有大批加沙居民手持白旗按著以軍指示撤離到南部。以色列總理內塔尼亞胡說，在加沙的戰事結束後，以色列將無限期全面接管加沙地帶的安全責任。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，以軍正在加沙城的中心展開行動，收緊對加沙城的包圍。他指，哈馬斯在加沙的最高領袖正被孤立在地堡內，以軍在海陸空部隊協調下，從南北兩路徒步、開動裝甲車及坦克等攻入加沙，目標只有一個，就是哈馬斯的恐怖分子、他們的基礎設施、指揮所、地堡及通訊室等。