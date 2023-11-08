以巴衝突｜加沙居民持白旗撤離至南部　內塔尼亞胡：戰後將全面接管加沙安全責任(有片)

以巴新一輪衝突踏入第二個月，以軍表示，地面部隊正深入加沙城戰鬥，並破壞巴勒斯坦武裝組織哈馬斯所建的地堡下地道及設施，有大批加沙居民手持白旗按著以軍指示撤離到南部。以色列總理內塔尼亞胡說，在加沙的戰事結束後，以色列將無限期全面接管加沙地帶的安全責任。
以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，以軍正在加沙城的中心展開行動，收緊對加沙城的包圍。他指，哈馬斯在加沙的最高領袖正被孤立在地堡內，以軍在海陸空部隊協調下，從南北兩路徒步、開動裝甲車及坦克等攻入加沙，目標只有一個，就是哈馬斯的恐怖分子、他們的基礎設施、指揮所、地堡及通訊室等。
以軍給予加沙城居民4個小時撤離，並要求他們為了安全，前往加沙南部。有片段顯示，一批住在加沙北部的巴勒斯坦人舉著白旗，在以軍指定的通道，徒步往南遷移。哈馬斯指責是以軍強迫居民這樣做，以侮辱巴勒斯坦人。
內塔尼亞胡：不會全面停火直至全部人質獲釋
以色列總理內塔尼亞胡接受美國廣播公司新聞(ABC News)訪問時說，在加沙的戰事結束後，以色列將無限期全面接管加沙地帶的安全責任，又指加沙應由不想繼續走哈馬斯統治方式的人來管治，否則會面臨哈馬斯難以想像的恐怖活動。
內塔尼亞胡又指，以方曾採取「戰術停火」，在不同地方暫時停火一小時，讓人道物資進入加沙，以及協助人質離開加沙，惟不會全面停火，直至巴勒斯坦武裝組織哈馬斯釋放所有人質。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2023
Palestinian civilians have reached the Israeli Army lines south of Gaza City.
They are walking along the humanitarian corridor created for civilians moving south & are carrying white flags
The Israeli Army is letting them through to South Gaza pic.twitter.com/eQlqszNluu