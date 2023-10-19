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國際
2023-10-19 23:45:04

以巴衝突｜加沙居民：每天食一餐 十六口家庭靠罐頭生存

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加沙

以巴衝突｜加沙3棟民房周四在以軍空襲中夷為平地。(路透社)

以色列封鎖和空襲加沙報復哈馬斯突襲造成死傷枕藉，以及企圖逼使哈馬斯釋放擄走的人質。加沙醫院受襲後，以色列提證據指是巴勒斯坦武裝聖戰組織誤射火箭炮，惟以方封鎖和空襲加沙釀人道危機備受各方責難。加沙糧食短缺，一名英國籍巴勒斯坦人向英國廣播公司(BBC)稱，他一家十六口靠罐頭和一些水生存，「我們沒有水、沒有電，互聯網接收亦不佳。我們聽到爆炸聲，雖然在很遠，但仍聽見，嚇壞孩子。」他又指，無水沖涼，衛生環境惡劣，「最重要是生存下來」。另有加沙居民稱，因糧食短缺，每天只進食一餐。20輛運物資貨車對加沙民眾來說是杯水車薪，即使無打仗，自哈馬斯2007年控制加沙，以色列和埃及控制加沙出入後，當地每天需要約100輛貨車的援助。

加沙 加沙 以色列

以巴衝突｜加沙居民：只想空襲停止

另有加沙居民稱，與生命相比，援助變得不重要，「我們對阿拉伯及外國政府並無所求，除了停止暴力轟炸我們的房屋……民眾在屋內被殺」。另一居民說，「我的房子倒下壓著我，是家裡開心果的女兒喪生。看看這些兒童，他們像我一樣受傷，我們從瓦礫下被救出。我們做錯了甚麼？」加沙的汗尤尼斯(Khan Yunis)周四遭以軍空襲，整棟建築物炸毀，造成最少13死。當地衛生部門稱，自10月7日空襲以來，最少3,785名巴人死亡、逾1.2萬人受傷。加沙醫院爆炸後，以色列佔據的西岸緊張氣氛亦加劇，巴人與以警和猶太定居者爆發衝突，哈馬斯的衛生部門聲稱，69人死亡、逾1,300人傷。

加沙

以巴衝突｜加沙一個婚宴禮堂變成居民避難所。(路透社)

以巴衝突｜加沙人道走廊最快周五開通

美國白宮周三稱，埃及同意重開與加沙接壤的拉法口岸(Rafah crossing)，容許20輛載有糧食和水等人道物資的貨車駛進加沙，以色列亦同意。世衛區內代表稱，這只是開始，運送物資到加沙「絕對是一場馬拉松」，能否繼續下去亦成問題。

美國總統拜登周三短暫訪問以色列，原定與約旦、埃及及巴勒斯坦領袖舉行四方會談，卻因加沙醫院受襲臨時取消。拜登啟程回美國時向記者透露，與埃及總統塞西通電話，對方同意最多讓20輛在拉法口岸等待放行、載有援助物資的貨車進入加沙。美方表示，最快周五落實。報道指，塞西亦表示，加沙目前發生的事是企圖逼使平民變成難民，移居到埃及，那是不能接受的。另外，約旦國王阿卜杜拉二世今日到訪開羅與塞西會面。兩人閉門會議後，埃及總統辦公室發表聲明，指兩國領袖譴責以色列對加沙巴勒斯坦人的「集體懲罰」，並迫使巴勒斯坦人逃到埃及或約旦。

辛偉誠

以巴衝突｜英國首相辛偉誠周四抵達特拉維夫斡旋。(美聯社)

美國否決聯合國譴責決議　中方：震驚

哈馬斯稱，加沙醫院周二受襲造成近500人死亡。巴西周三在聯合國安理會提出決議，譴責在以色列與哈馬斯戰中對平民的暴力行為，包括哈馬斯襲擊以色列，並促請人道援助加沙的巴勒斯坦人。在安理會15個成員國中，12票贊成、俄羅斯和英國棄權，美國反對。最終因美國否決未能通過決議，美方指安理會目前過早對今次危機作適當回應。美國駐聯合國大使格林菲爾德指出，安理會應容許目前的外交斡旋，包括總統拜登，先尋去事件真相。她又批評決議沒有提及以色列擁有自衛權利。英國駐聯合國大使亦批評決議無提及以色列自衛權。英國首相辛偉誠昨亦抵中東斡旋，先到以色列再前往沙特阿拉伯。

決議未能通過，中國常駐聯合國代表張軍表示震驚和失望，並不點名批評美國，在表決兩度延後期間，未有對草案發表意見，亦沒有表示反對，讓大家期待決議能夠順利獲通，但最終的表決結果讓人難以置信，又指投票立場讓中方懷疑相關國家根本不希望安理會採取任何行動，不希望真正解決問題。

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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