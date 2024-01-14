以巴衝突｜加沙戰爭滿100日各地示威要求停戰 人質家屬感憤怒

以巴衝突｜在以色列特拉維夫，民眾周六晚繼續在「人質廣場」集會要求以色列政府拯救人質。(路透社)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部觸發以方攻打加沙，雙方戰鬥周日滿100天，是以巴這對世仇持續最長、最血腥和破壞最嚴重的衝突。美國華盛頓、英國倫敦和意大利羅馬等地有示威聲援巴勒斯坦人，要求立即停止戰爭。在以色列特拉維夫，民眾繼續在「人質廣場」(Hostage Square)集會，有人對哈馬斯高層成員日前於黎巴嫩被殺感憤怒；外界均認為是以色列所為，人質家屬指以軍這些「軍事行動」直接危害人質安全。

加沙巴人死亡人數：23,843人

以色列死亡人數：逾1,200人

西岸巴人死亡人數：347人

平民：加沙平民死亡人數難統計，婦孺估計佔了死亡數字三分二

10月7日突襲被殺以色列平民：790人

加沙聯合國遇難職員:148人

加沙醫護人員：最少337人

在加沙遇害記者：82人

10月7日突襲被殺以軍：314人

遭以色列殺死的武裝分子：逾8,000人

死於加沙地面攻擊的以軍：9人

在加沙和北部死於友火或意外的以軍：29人

人質/巴人囚犯

哈馬斯10月7日擄走人質數目:約250人

獲釋人質：121人

哈馬斯現時手上132人質：121名以色列人、11名外國人；111男19女2兒童