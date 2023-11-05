以巴衝突｜加沙救護車隊被炸釀15死50傷　以軍：哈馬斯用來轉移恐怖份子和武器

加沙市希法醫院（Al-Shifa Hospital）外的救護車車隊遭以色列瞄準炸毁，目擊者稱，這次襲擊造成數十人死傷。以色列則表示，由於該救護車車隊為哈馬斯所用，才會將它炸毁。
當地時間3日，一輛停放在希法醫院門口的救護車遭到以軍飛機瞄準轟炸，哈馬斯的衛生部門隨後表示，這次的攻擊造成至少15人死亡、50人受傷。現場影片可以看到，有十幾名渾身浴血的傷者躺在救護車附近的地上。
聯合國再籲加沙停火
根據以色列國防軍（IDF）的聲明，以色列表示之所以瞄準這些救護車是因為它被哈馬斯使用，稱哈馬斯利用救護車來轉移恐怖份子和武器。
救護車攻擊事件促使聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）再次呼籲對加沙停火，但遭到以色列拒絕。
古特雷斯在一份聲明中表示：「醫院外街道上散佈着屍體的畫面令人痛心。我不會忘記哈馬斯在以色列發動的恐怖攻擊以及殺害、殘害和綁架，包括婦女和兒童，哈馬斯必須立即無條件釋放在加沙被扣押的所有人質。然而，近一個月來，加沙平民，包括兒童和婦女，遭到圍困、拒絕援助、被殺害，家園被炸毁，這種情況必須停止。」
病房陷入黑暗、供氧被切斷
轟炸使加沙的醫療機構不堪重負，在供應和燃料不斷減少的情況下難以運作。
希法的醫護人員已經精疲力竭，燃料庫存不足，病房陷入黑暗，供氧等基本功能被切斷。加沙醫院院長在美國有線電視新聞網獲得的一段影片中表示，目前他們只有一個手術室、急診室和重症監護室 (ICU) 繼續運作。
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