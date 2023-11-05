以巴衝突｜加沙救護車隊被炸釀15死50傷　以軍：哈馬斯用來轉移恐怖份子和武器

加沙市希法醫院（Al-Shifa Hospital）外的救護車車隊遭以色列瞄準炸毁，目擊者稱，這次襲擊造成數十人死傷。以色列則表示，由於該救護車車隊為哈馬斯所用，才會將它炸毁。

當地時間3日，一輛停放在希法醫院門口的救護車遭到以軍飛機瞄準轟炸，哈馬斯的衛生部門隨後表示，這次的攻擊造成至少15人死亡、50人受傷。現場影片可以看到，有十幾名渾身浴血的傷者躺在救護車附近的地上。

聯合國再籲加沙停火

根據以色列國防軍（IDF）的聲明，以色列表示之所以瞄準這些救護車是因為它被哈馬斯使用，稱哈馬斯利用救護車來轉移恐怖份子和武器。

救護車攻擊事件促使聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）再次呼籲對加沙停火，但遭到以色列拒絕。

古特雷斯在一份聲明中表示：「醫院外街道上散佈着屍體的畫面令人痛心。我不會忘記哈馬斯在以色列發動的恐怖攻擊以及殺害、殘害和綁架，包括婦女和兒童，哈馬斯必須立即無條件釋放在加沙被扣押的所有人質。然而，近一個月來，加沙平民，包括兒童和婦女，遭到圍困、拒絕援助、被殺害，家園被炸毁，這種情況必須停止。」