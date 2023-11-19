熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 床蝨 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-19 21:51:26

以巴衝突｜加沙最大醫院突疏散 院方︰在槍口下被迫離開

分享：
世衛牽頭的人道小組昨進入希法醫院視察。(路透社)

世衛牽頭的人道小組昨進入希法醫院視察。(路透社)

以巴衝突造成人道災難，加沙最大醫院希法醫院大批醫護及病人昨冒險離開，院方指是以軍下令，並指有包括截肢者在內的病人，在以軍槍口下被迫疏散，但以方否認，聲稱撤離屬自願性質。以軍並宣布戰事進入第二階段，地面攻勢會由加沙北部，擴展至加沙南部。外界關注以方早前不斷要求加沙巴人向南撤，如今進攻該處，恐致更大災難。

以巴衝突｜醫護及病人 舉白旗離開醫院

有報道指，以軍前日要求希法醫院在一小時內疏散，令院內出現恐慌。據報院外以軍曾以擴音器叫院內人員撤離，最終幾百名病人舉起白旗，在醫護陪同下步離醫院。目前仍有約290名病人及25名醫護人員在院內，包括32名情況危急嬰兒，以及29名脊椎嚴重受傷、無法輕易轉移的病人。

以巴衝突慘況︰

以方聲言是應醫院院長要求，提供安全撤離路線，但院長否認，反指醫護是在以軍槍口下被迫離開。聯合國小組曾獲准進入醫院約一小時評估情況。世衛形容醫院已成死亡區，四處是砲火及子彈痕跡，醫院門口則埋葬了逾80具遺體。

以巴衝突｜《華郵》指將達停火協議 以方否認

《華盛頓郵報》報道，以方及哈馬斯在美國和卡塔爾斡旋下接近達成協議，同意停火5日換取人質獲釋，每24小時釋放50名或以上人質，並大幅增加埃及運至加沙的物資，最快數日內實行。但以總理內塔尼亞胡否認，強調以軍會繼續行動；國防部長加蘭特並宣布，以軍將在加沙南部展開地面攻勢。白宮則稱，正致力協調以哈達成共識。

Ad Block

以巴衝突｜拜登︰未來加沙及西岸應由巴人機構統一管理

另外，美國總統拜登在《華郵》撰文，重申支持以方自衛、殲滅哈馬斯，以達永久結束戰事，但指衝突結束後，加沙和約旦河西岸應在單一治理架構下重新統一，由重整後的巴人權力機構管理，以方不應重新佔領或強迫巴人離開。內塔尼亞胡對拜登建議有保留，認為巴人自治政府無能力承擔對加沙的責任。 

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受