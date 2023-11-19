以巴衝突｜加沙最大醫院突疏散 院方︰在槍口下被迫離開

以巴衝突造成人道災難，加沙最大醫院希法醫院大批醫護及病人昨冒險離開，院方指是以軍下令，並指有包括截肢者在內的病人，在以軍槍口下被迫疏散，但以方否認，聲稱撤離屬自願性質。以軍並宣布戰事進入第二階段，地面攻勢會由加沙北部，擴展至加沙南部。外界關注以方早前不斷要求加沙巴人向南撤，如今進攻該處，恐致更大災難。
以巴衝突｜醫護及病人 舉白旗離開醫院
有報道指，以軍前日要求希法醫院在一小時內疏散，令院內出現恐慌。據報院外以軍曾以擴音器叫院內人員撤離，最終幾百名病人舉起白旗，在醫護陪同下步離醫院。目前仍有約290名病人及25名醫護人員在院內，包括32名情況危急嬰兒，以及29名脊椎嚴重受傷、無法輕易轉移的病人。
以巴衝突慘況︰
以方聲言是應醫院院長要求，提供安全撤離路線，但院長否認，反指醫護是在以軍槍口下被迫離開。聯合國小組曾獲准進入醫院約一小時評估情況。世衛形容醫院已成死亡區，四處是砲火及子彈痕跡，醫院門口則埋葬了逾80具遺體。
以巴衝突｜《華郵》指將達停火協議 以方否認
《華盛頓郵報》報道，以方及哈馬斯在美國和卡塔爾斡旋下接近達成協議，同意停火5日換取人質獲釋，每24小時釋放50名或以上人質，並大幅增加埃及運至加沙的物資，最快數日內實行。但以總理內塔尼亞胡否認，強調以軍會繼續行動；國防部長加蘭特並宣布，以軍將在加沙南部展開地面攻勢。白宮則稱，正致力協調以哈達成共識。
以巴衝突｜拜登︰未來加沙及西岸應由巴人機構統一管理
另外，美國總統拜登在《華郵》撰文，重申支持以方自衛、殲滅哈馬斯，以達永久結束戰事，但指衝突結束後，加沙和約旦河西岸應在單一治理架構下重新統一，由重整後的巴人權力機構管理，以方不應重新佔領或強迫巴人離開。內塔尼亞胡對拜登建議有保留，認為巴人自治政府無能力承擔對加沙的責任。