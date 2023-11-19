以巴衝突｜加沙最大醫院突疏散 院方︰在槍口下被迫離開

以巴衝突造成人道災難，加沙最大醫院希法醫院大批醫護及病人昨冒險離開，院方指是以軍下令，並指有包括截肢者在內的病人，在以軍槍口下被迫疏散，但以方否認，聲稱撤離屬自願性質。以軍並宣布戰事進入第二階段，地面攻勢會由加沙北部，擴展至加沙南部。外界關注以方早前不斷要求加沙巴人向南撤，如今進攻該處，恐致更大災難。

以巴衝突｜醫護及病人 舉白旗離開醫院

有報道指，以軍前日要求希法醫院在一小時內疏散，令院內出現恐慌。據報院外以軍曾以擴音器叫院內人員撤離，最終幾百名病人舉起白旗，在醫護陪同下步離醫院。目前仍有約290名病人及25名醫護人員在院內，包括32名情況危急嬰兒，以及29名脊椎嚴重受傷、無法輕易轉移的病人。