以巴衝突｜加沙瀕臨大饑荒 難民被迫宰馬吃肉 啃爛粟米與動物飼料

以色列與哈馬斯的戰事至今持續已5個月，聯合國表示，加沙至少57.6萬人正處於饑荒邊緣，相當於四分一人口，警告若不採取行動，大規模的饑荒「幾乎無可避免」。
飢餓殺人
其中，加沙一處難民營陷入糧食危機，到來避難的吉布里勒(Abu Gibril)受訪稱，他被迫屠宰兩匹馬來養活一家，「我們別無選擇，只能屠宰馬匹養活孩子。飢餓正在殺死我們」。
以哈戰事前，加沙北部的賈巴利亞(Jabalia)是巴勒斯坦地區最大的難民營。戰事爆發後，60歲的吉布里勒帶著一家從貝哈努(Beit Hanun)附近地區逃往賈巴利亞，一家人住在一處帳幕裡。這座難民營於1948年成立，現在收容逾10萬人。食水受污染、缺電以及居住擠迫，已成為難民的生存難題。高失業率引致貧窮，又是另一大問題。食物即將秏盡，但以色列的轟炸行動和運糧貨車遭大肆洗劫，令援助機構無法抵達這個地區。
巴勒斯坦難民營到了「空前絕境」
聯合國世界糧食計劃署上周表示，據團隊通報，該難民營已到了「空前絕境」。營內的居民已開始吃腐爛的粟米殘渣、不適合人類食用的動物飼料，甚至吃樹葉充飢，以減少飢餓感。一名女子說：「這裡缺乏糧食、小麥和食水。我們已開始向鄰居乞討。家裡一塊錢都沒有，逐家逐戶敲門，但沒有人給我們錢。」
巴勒斯坦兒童餓到瘦弱
聯合國人道事務協調主任拉賈辛加姆(Ramesh Rajasingham)向安理會匯報時表示，加沙北部有六分一兩歲以下兒童虛弱消瘦，且嚴重營養不良。至今加沙230萬人靠著「極度不足」的援糧維生。世界糧食計劃署副主任斯考(Carl Skau)說，「如果情況再沒改變，加沙北部饑荒迫在眉睫」；拉賈辛加姆則警告，大規模饑荒「幾乎無可避免」。