以巴衝突｜加沙瀕臨大饑荒 難民被迫宰馬吃肉 啃爛粟米與動物飼料

以色列與哈馬斯的戰事至今持續已5個月，聯合國表示，加沙至少57.6萬人正處於饑荒邊緣，相當於四分一人口，警告若不採取行動，大規模的饑荒「幾乎無可避免」。

飢餓殺人

其中，加沙一處難民營陷入糧食危機，到來避難的吉布里勒(Abu Gibril)受訪稱，他被迫屠宰兩匹馬來養活一家，「我們別無選擇，只能屠宰馬匹養活孩子。飢餓正在殺死我們」。

以哈戰事前，加沙北部的賈巴利亞(Jabalia)是巴勒斯坦地區最大的難民營。戰事爆發後，60歲的吉布里勒帶著一家從貝哈努(Beit Hanun)附近地區逃往賈巴利亞，一家人住在一處帳幕裡。這座難民營於1948年成立，現在收容逾10萬人。食水受污染、缺電以及居住擠迫，已成為難民的生存難題。高失業率引致貧窮，又是另一大問題。食物即將秏盡，但以色列的轟炸行動和運糧貨車遭大肆洗劫，令援助機構無法抵達這個地區。