以巴衝突｜加沙臨時停火協議生效　料首批13名人質今晚8時獲釋（有片)

以軍發言人在協議生效後強調停火只是暫時性，戰事尚未結束，加沙北部仍然是危險的戰區，禁止進入。有巴勒斯坦消息人士表示，目前以軍戰機已在加沙南部完全停飛，但在中部努賽賴特難民營等地仍可聽到飛機盤旋聲。

CNN ：協議生效 18 分鐘重型武器聲音停止

加沙臨時停火協議生效後，美國有線新聞網絡（CNN）新聞團隊表示，當地停火時間開始後仍傳出巨大聲響，聽起來像是以軍炮彈落在加薩，同時以色列社區警報大響。最新說法，在當地上午7時18分左右，也就是停火協議生效18分鐘後，重型武器的聲音已停止。 根據協議，哈馬斯會在周五下午4時釋放13名人質，以色列確認已經收到獲釋人質名單，並知會家屬。以色列傳媒報道，哈馬斯每釋放1名人質，以色列便會釋放3名巴人囚犯，在首批人質安全抵達以色列後，以方會在當地晚上8時釋放39名巴人囚犯。埃及表示，停火期間每日會有13萬升柴油、4輛貨車的汽油和200車人道物資運入加沙，停火協議生效後，首批運載物資貨車隨即由拉法進入加沙。