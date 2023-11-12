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國際
2023-11-12 18:27:33

以巴衝突｜加沙醫院無燃料兩早產嬰死 世衛：與希法醫院失聯

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以巴衝突｜BBC記者收到希法醫院十多名嬰兒睡在手術室床上的照片。(互聯網)

以色列與控制加沙的哈馬斯於加沙北部的激戰持續，危及加沙最大醫院希法醫院(Al Shifa Hospital)，世衛周六稱與醫院失去聯絡，擔心醫院受困人士的安危。巴勒斯坦官員稱，因沒有燃料電力供應中斷，兩名早產嬰兒失救死亡，另有數十名嬰兒性命受威脅。以軍表示，會開設人道走廊，協助疏散希法醫院的嬰兒到較安全的醫院。

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以巴衝突｜外科醫生：希法醫院變戰區  500病人受困

哈馬斯周六稱，在過去48小時摧毀了在加沙的逾160個以軍目標，包括25輛軍車。以軍發言人則表示，哈馬斯已失去加沙北部的控制權。以色列總理內塔尼亞胡周六深夜表示，再多5名以軍陣亡，並拒絕回應國際呼籲停火，堅持哈馬斯要先釋放近240名人質。自地面軍事行動展開後，以軍累計46人死亡。以方又指，火箭炮持續從加沙射向以色列南部。希法醫院的高級矯形外科醫生Ahmed al-Mokhallalati向路透社稱，「這裡完全是戰區，醫院內氣氛極可怕。在過去逾24小時持續受炮擊。」大部分醫院職員及避難的民眾已離開，但500名病人仍在醫院內。英國廣播公司(BBC)記者收到一張有十多名嬰兒睡在手術室床上的照片。據悉，該醫院有37名嬰兒。

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以巴衝突｜以色列擬巴人囚犯換人質

巴勒斯坦官員周五稱，自10月7日以軍空襲加沙以來，累計11,078名居民死亡，約40%是兒童。哈馬斯10月7日突襲以色列南部，造成約1,200人死亡，另有逾200人質被擄走。以色列揚言要殲滅哈馬斯，並緊持所有人質獲釋，才會停止攻擊加沙。以色列三大電視頻道引述匿名消息人士稱，釋放人質談判有進展，停火3至5天，以換取50至100名婦女、兒童和年老人質獲釋。報道又指，以色列會釋放巴勒斯坦年幼和婦女囚犯，並考慮讓燃料運進加沙，但保有恢復戰鬥的權利。

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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