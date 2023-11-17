以巴衝突｜加沙醫院被圍困缺水缺氧　聯合國人權專員倡獨立調查（更新）

以色列軍隊繼續包圍加沙最大的希法醫院進行行動，醫院的院長接受訪問，稱院內的氧氣及食水已經短缺，甚至有病人「因為口渴而尖叫」。聯合國人權事務高級專員就呼籲，允許聯合國團隊進入醫院進行獨立調查。

以色列部隊在希法醫院的搜查已進入第2日，以軍的坦克仍包圍醫院。雖然以軍指在醫院的行動是「謹慎、有序以及徹底」，不過有被困在醫院的記者稱周圍都是以色列的部隊及聽到槍聲。以色列在周三（15日）發布相片稱在醫院內搜出武器及裝備，但哈馬斯否認屬於他們。而以色列周四（16日）再指出，在醫院內發現有仍然運作的豎井及載有大量武器的車輛。