以巴衝突｜加沙醫院被圍困缺水缺氧　聯合國人權專員倡獨立調查（更新）

以色列軍隊繼續包圍加沙最大的希法醫院進行行動，醫院的院長接受訪問，稱院內的氧氣及食水已經短缺，甚至有病人「因為口渴而尖叫」。聯合國人權事務高級專員就呼籲，允許聯合國團隊進入醫院進行獨立調查。
以色列部隊在希法醫院的搜查已進入第2日，以軍的坦克仍包圍醫院。雖然以軍指在醫院的行動是「謹慎、有序以及徹底」，不過有被困在醫院的記者稱周圍都是以色列的部隊及聽到槍聲。以色列在周三（15日）發布相片稱在醫院內搜出武器及裝備，但哈馬斯否認屬於他們。而以色列周四（16日）再指出，在醫院內發現有仍然運作的豎井及載有大量武器的車輛。
聯合國高級人權事務專員圖爾克（Volker Turk）就呼籲，以色列讓獨立調查員進入加沙，調查有關的指控：「這是我們需要國際獨立調查的地方，因為我們有不同的說法。你不能把醫院用作任何軍事目的，但你也不能在沒有清晰證據下攻擊醫院。」
希法醫院的院長Muhammad Abu Salmiya指控，以色列軍隊切斷了醫院的供水系統。他表示：「狙擊行動仍然繼續，沒有人可以從一楝大廈移到另一楝大廈，而我們已經與我們的同事失去聯絡。」Muhammad Abu Salmiya形容醫院目前狀況是「悲慘」。該醫院據報有超過650名病人、500醫護以及5,000個流離失所的人士。
以軍又在周四的傍晚表示，在希法醫院附近發現其中一名失蹤的人質屍體，並已確認其身分是在以色列南部被綁架的其中一名受害者。