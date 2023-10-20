以巴衝突｜加沙醫院遇襲引爆阿拉伯世界怒火　示威者衝擊美國駐黎巴嫩使館

加沙中部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到空襲，據稱導致500人死亡。消息一出點燃阿拉伯世界的怒火，多地城市爆發示威。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布「憤怒日」並號召遊行。
綜合《路透社》與《紐約郵報》等外媒報道，真主黨17日發布聲明，宣稱以色列對醫院發動空襲，並宣布將10月18日訂為針對以色列罪行的「憤怒日」。真主黨指出光是譴責還不夠，呼籲阿拉伯和穆斯林國家的民眾走上街頭表達強烈憤怒，並向世界各地的政府和國家施加壓力。
警方發射催淚彈和強力水柱驅趕
此外，真主黨還將這場攻擊歸咎於美國，宣稱拜登訪問以色列是為了掩護該國：「美國要對這場大屠殺，以及猶太復國主義敵人（以色列）犯下的所有罪行，負起直接和全部責任」。
就在真主黨發布聲明後，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）數百人集結在美國與法國大使館外抗議，試圖突破安全路障，還有人爬上美國使館圍欄的鐵絲網，懸掛巴勒斯坦國旗和標語，警方則是朝群眾發射催淚彈和強力水柱驅趕。
不只黎巴嫩，摩洛哥、約旦、伊朗、土耳其，以及伊拉克等中東及北非城市都陸續出現了聲援巴勒斯坦的抗議群眾。約旦首都安曼（Amman）街頭17日晚間湧現數百名抗議人士，試圖衝進以色列大使館，但被安全部隊發射催淚氣體驅離。
西岸示威巴人要求阿巴斯下台
在約旦河西岸的巴勒斯坦人也群起抗議，聚集在雷馬拉（Ramallah）市中心要求巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）下台，一些人丟擲石塊，高呼支持哈馬斯領袖的口號。另外，土巴斯（Tubas）以及哲寧（Jenin）等城市也傳出民眾與巴勒斯坦安全部隊爆發衝突。
報道稱，約旦河西岸爆發抗議活動，凸顯了巴勒斯坦人長期以來對阿巴斯的怒火。阿巴斯的部隊長久以來因在安全問題上與以色列協調而飽受批評。
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