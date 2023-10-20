以巴衝突｜加沙醫院遇襲引爆阿拉伯世界怒火　示威者衝擊美國駐黎巴嫩使館

以巴衝突｜加沙醫院遇襲引爆阿拉伯世界怒火 多地美國使館遭抗議民眾包圍

加沙中部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到空襲，據稱導致500人死亡。消息一出點燃阿拉伯世界的怒火，多地城市爆發示威。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布「憤怒日」並號召遊行。

綜合《路透社》與《紐約郵報》等外媒報道，真主黨17日發布聲明，宣稱以色列對醫院發動空襲，並宣布將10月18日訂為針對以色列罪行的「憤怒日」。真主黨指出光是譴責還不夠，呼籲阿拉伯和穆斯林國家的民眾走上街頭表達強烈憤怒，並向世界各地的政府和國家施加壓力。

警方發射催淚彈和強力水柱驅趕

此外，真主黨還將這場攻擊歸咎於美國，宣稱拜登訪問以色列是為了掩護該國：「美國要對這場大屠殺，以及猶太復國主義敵人（以色列）犯下的所有罪行，負起直接和全部責任」。

就在真主黨發布聲明後，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）數百人集結在美國與法國大使館外抗議，試圖突破安全路障，還有人爬上美國使館圍欄的鐵絲網，懸掛巴勒斯坦國旗和標語，警方則是朝群眾發射催淚彈和強力水柱驅趕。