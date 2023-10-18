以巴衝突｜加沙醫院遇襲打亂出訪行程　約旦四方峰會取消　拜登命蒐爆炸情報

約旦原定18日舉行四方峰會，討論向加沙提供人道援助，以防止人道主義災難並平息以巴衝突。拜登周四(18日)亦會訪問以色列以表支持，隨後原定前往約旦，與約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)、埃及總統塞西(Abdel Fattahel-Sisi)和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤。在加沙醫院遇襲後，阿卜杜拉二世指責以色列為該事件負責，空襲造成約500名巴勒斯坦人死亡，痛批「令人類蒙羞」，並呼籲以色列立即停止對加沙的軍事行動。阿巴斯返回巴勒斯坦，並表示取消與拜登在約旦會面。約旦外交部隨後宣布四方峰會取消，約旦外交部長沙法迪(Ayman Safadi)表示，此次會議將在各方同意終結「戰爭和針對巴勒斯坦人的屠殺」時舉行，並指責以色列的軍事行動將該地區推向「深淵邊緣」。

拜登命國安團隊搜集醫院被炸情報

拜登動身前往機場準備前往以色列時，白宮亦發聲明指，在與阿卜杜拉二世進行磋商，並考量到阿巴斯已宣布為加沙醫院罹難者哀悼3日之後，拜登取消了前往約旦的行程。拜登亦於機上發聲明，指分別與阿卜杜拉二世與以色列總理內塔尼亞胡通話，並指示國家安全團隊繼續蒐集事件發生的相關消息。美國明確支持在衝突期間保護平民生命，對這場悲劇中遇難或受傷的患者、醫護人員和其他無辜者表示哀悼。