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國際
2023-10-18 11:15:00

以巴衝突｜加沙醫院遇襲打亂出訪行程　約旦四方峰會取消　拜登命蒐爆炸情報

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加沙醫院遇襲打亂出訪行程，約旦四方峰會取消，拜登命蒐爆炸情報。(X)

加沙醫院遇襲打亂出訪行程，約旦四方峰會取消，拜登命蒐爆炸情報。(X)

加沙醫院遭受空襲，造成數百名巴勒斯坦人死亡，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)取消與拜登在約旦會面，約旦外交部亦宣布取消原定周四(18)舉行四方峰會。白宮表示，拜登將延後出訪約旦，此行僅會前往以色列。

約旦原定18日舉行四方峰會，討論向加沙提供人道援助，以防止人道主義災難並平息以巴衝突。拜登周四(18)亦會訪問以色列以表支持，隨後原定前往約旦，與約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)、埃及總統塞西(Abdel Fattahel-Sisi)和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤。在加沙醫院遇襲後，阿卜杜拉二世指責以色列為該事件負責，空襲造成約500名巴勒斯坦人死亡，痛批「令人類蒙羞」，並呼籲以色列立即停止對加沙的軍事行動。阿巴斯返回巴勒斯坦，並表示取消與拜登在約旦會面。約旦外交部隨後宣布四方峰會取消，約旦外交部長沙法迪(Ayman Safadi)表示，此次會議將在各方同意終結「戰爭和針對巴勒斯坦人的屠殺」時舉行，並指責以色列的軍事行動將該地區推向「深淵邊緣」。

拜登命國安團隊搜集醫院被炸情報。(AP)

拜登命國安團隊搜集醫院被炸情報。(AP)

拜登命國安團隊搜集醫院被炸情報

拜登動身前往機場準備前往以色列時，白宮亦發聲明指，在與阿卜杜拉二世進行磋商，並考量到阿巴斯已宣布為加沙醫院罹難者哀悼3日之後，拜登取消了前往約旦的行程。拜登亦於機上發聲明，指分別與阿卜杜拉二世與以色列總內塔尼亞胡通話，並指示國家安全團隊繼續蒐集事件發生的相關消息美國明確支持在衝突期間保護平民生命，對這場悲劇中遇難或受傷的患者、醫護人員和其他無辜者表示哀悼。

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